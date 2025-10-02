Пезешкиан: Перенос столицы - это не выбор, а необходимость

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что перенос столицы - это не просто идея, а насущная необходимость.

Такое заявление он сделал во время встречи с предпринимателями и экономическими активистами в провинции Хормозган, комментируя одну из своих бесед с Верховным лидером страны, сообщает Donya E.

«На той встрече я выдвинул предложение о переносе столицы к Персидскому заливу. Когда информация об этом появилась в СМИ, многие отнеслись к идее скептически. Но сейчас, сталкиваясь с реальными трудностями, становится ясно: это не вопрос выбора - это вопрос необходимости», -подчеркнул Пезешкиан.

Он заверил, что государство приложит все усилия для поддержки региона, как в плане предоставления полномочий, так и в плане создания условий для развития.

Говоря о политике децентрализации, президент отметил: «Мы приняли решение -передавать власть из центра на места. Мы не должны больше допускать ситуации, когда решения, касающиеся разных уголков страны, принимаются несколькими людьми, сидящими в столице».

По его словам, каждый вопрос должен решаться на уровне того региона, которого он непосредственно касается.