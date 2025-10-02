Путин: Если бы НАТО не приблизилась к границам РФ, конфликта в Украине можно было избежать

Если бы НАТО не приблизилась к границам России, конфликта на Украине можно было бы избежать.

Как передает ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО и оба раза получила отказ.

"Если бы (президент США Дональд - ред.) Трамп был у власти, войны в Украине можно было бы избежать", - также подчеркнул российский лидер, повторяя тезис самого Трампа.

Он возложил ответственность за российско-украинскую войну на Европу: "Пока, к сожалению, прекратить боевые действия в Украине не удалось, но ответственность за это, в первую очередь, лежит на Европе".

Путин добавил, что РФ внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы и пригрозил оперативно отреагировать на это: "Ответные меры России на милитаризацию Европы не заставят себя ждать".