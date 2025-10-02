 Рыжие соседи: почему лисы обосновались рядом с людьми? - ИНТЕРВЬЮ | 1news.az | Новости
Интервью

Рыжие соседи: почему лисы обосновались рядом с людьми? - ИНТЕРВЬЮ

First News Media12:30 - Сегодня
Рыжие соседи: почему лисы обосновались рядом с людьми? - ИНТЕРВЬЮ

В редакцию 1news.az обратилась читательница, которая поделилась необычной историей.

Гуляя вечером в парке Эльмляр со своей собакой, она неожиданно встретила не одну, а сразу двух лис. По ее словам, прохожие совсем не удивились этому факту и сказали, что здесь уже давно обитает целое семейство рыжих хищников.

И это не единичный случай. За последние месяцы в социальных сетях все чаще появляются сообщения о лисах, которых видят не только в зеленых зонах, но и прямо в центре города – на бульваре, в жилых дворах и прямо в центре города. Жители признаются, что такое соседство вызывает тревогу, ведь возникает вопрос безопасности: могут ли лисы представлять угрозу для людей и домашних животных?

Кроме того, особенно настораживает тот факт, что из-за незнания, в интернете можно встретить радикальные меры со стороны людей, например, сжигать норы или применять яды.

Так почему лисы все чаще выходят к людям и как правильно вести себя с ними? Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились за комментарием к специалисту Эльшаду Аскерову, сотруднику Института зоологии Министерства науки и образования.

— С чем может быть связано увеличение численности лис в центре города? Это естественный процесс или следствие человеческой деятельности?

— Прежде всего, нужно понимать, что Баку расположен в полупустынном ландшафте, и такие территории изначально являются привычной средой обитания лис. Они живут вокруг города, питаются мышевидными грызунами, птицами и другими мелкими животными. Но когда рядом оказывается крупный населённый пункт, ситуация меняется. В город их привлекают пищевые отходы, которые становятся для лисиц лёгкой добычей. Днём эти животные предпочитают прятаться в подвалах недостроенных зданий, заброшенных домах или других укрытиях, а ночью выходят на улицы в поисках еды, начинают обживать городскую среду.

— Может ли рост численности лис представлять опасность для людей и домашних животных?

— Конечно, увеличение популяции лисиц в городе несёт и определённые риски. Прежде всего, это связано с возможным распространением бешенства. Лиса, в первую очередь, хищник, и если заражённая особь укусит человека или животное, последствия могут быть крайне опасными. Для городских жителей риск минимален, ведь домашних животных у нас не так много, но в окрестных сёлах ситуация иная: там лисицы могут наносить ущерб птицеводческим хозяйствам, нападая на кур или уток.

— Что делать жителям, если они встретили лису во дворе или рядом с домом?

— Важно также понимать, что лисы в целом боятся человека. При встрече с ними не стоит пытаться подкармливать животное или, тем более, приучать его к дому. Это дикая природа, и вмешательство человека здесь только усугубляет ситуацию. Чтобы прогнать лисицу, обычно можно просто создать шум и этого будет вполне достаточно.

— Какие меры профилактики можно принять, чтобы дикие животные не приближались к жилым кварталам?

— Если мусорные контейнеры остаются открытыми, если пищевые остатки разлетаются по двору или улице, то, естественно, это становится магнитом для диких животных. Контейнеры должны быть закрыты крышками, отходы своевременно вывозиться. А, например, содержание собак в частных дворах уже само по себе служит сдерживающим фактором для лис, ведь животные не любят запаха и присутствия собак.

— Какие шаги вы посоветовали бы местным властям для долгосрочного решения этой проблемы?

- Ответственные за сбор и вывоз бытовых отходов организации должны выполнять свою работу своевременно и без перебоев. Ведь как только мусор накапливается во дворах или возле контейнеров, он моментально становится приманкой для лис и других животных. Поэтому своевременный вывоз отходов является не только вопросом чистоты и санитарии, но и элементом безопасности.

— В последнее время в социальных сетях все чаще встречаются предложения о сжигании лисьих нор. Как бы вы это прокомментировали?

— Мы категорически против любых жестоких действий, будь то сжигание нор или травля. Если возникает проблема с лисами, жители должны обращаться в соответствующие структуры, которые имеют опыт и полномочия для работы с дикой фауной.

- Спасибо за интервью!

Для человека встреча с лисой в городе до сих пор остаётся чем-то неожиданным, но стоит помнить, что лиса не опасна, если её не провоцировать, не кормить и не лишать естественных источников пищи.

Интересно, что лиса никогда не нападает первой, ведь её инстинкт скорее избегать встречи с человеком. В городских условиях рыжие хищники становятся «соседями поневоле», и то, насколько безопасным будет это соседство, во многом зависит от самих людей.

Именно поэтому появление лис в черте города — это не столько их проблема, сколько наша. Чем ответственнее мы относимся к утилизации отходов и организации городской среды, тем меньше шансов, что дикие животные будут пересекаться с людьми. А значит, соседство с лисами может оставаться редким и безопасным, не превращаясь в источник тревоги.

Джамиля Суджадинова

