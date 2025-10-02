Эди Рама заставил Макрона извиниться: Ты не поздравил нас с установлением мира с Азербайджаном - ВИДЕО

Премьер-министр Албании Эди Рама пошутил с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.

«Ты должен извиниться за то, что не поздравил нас с установлением мира между Азербайджаном и «Албанией», о котором говорил президент Трамп», — сказал Рама, вызвав улыбку у стоявшего рядом Ильхама Алиева.

«Вы заинтересованы в мире и очень одержимы Арменией, но не поблагодарили Трампа за «Албанию»», - добавил Рама.

В ответ последовали извинения Макрона: «Я очень извиняюсь за это».

Напомним, что президент США Дональд Трамп в своих выступлениях, говоря о своей роли в завершении военных конфликтов в мире, дважды перепутал Армению с Албанией.