Мировые медиа продолжают освещать интервью Президента Ильхама Алиева местным телеканалам

Медиаорганы различных стран мира продолжают освещать интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева местным телеканалам.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, национальное информационное агентство Китая Синьхуа уделило особое внимание высказываниям Президента Азербайджана, прозвучавшим в ходе интервью, касающимся азербайджано-китайских отношений. Мнения главы государства по данной теме получили широкий резонанс в китайских медиа.

В сообщении, подготовленном на китайском и английском языках под заголовком «Президент Азербайджана высоко оценивает всеобъемлющее стратегическое партнерство с Китаем», отмечается, что глава государства расценивает формирование всеобъемлющих стратегических партнерских отношений между двумя странами как большой успех. Подчеркивается, что Президент Азербайджана заявил о том, что всеобъемлющее стратегическое партнерство придало мощный импульс развитию двусторонних экономических связей и способствовало активизации контактов между деловыми кругами и государственными структурами.

В публикации говорится, что в ходе интервью Президент Ильхам Алиев коснулся активного участия китайских компаний в строительстве в Азербайджане солнечных и ветровых электростанций, сообщил о начале производства электрических автобусов в стране совместно с китайскими партнерами.

Агентство Синьхуа также включило в материал цитату Президента Ильхама Алиева: «...Когда мы приняли решение развивать не только зеленую энергетику, но и зеленый транспорт, стоял вопрос о выборе стратегического партнера, и выбор пал на китайские компании».

Материал агентства Синьхуа был распространен многими медиа Китая. Кроме того, ряд специализированных китайских интернет-ресурсов подготовил публикации, посвященные высказываниям Президента Ильхама Алиева по экономическим вопросам.

Ведущие российские средства массовой информации тоже опубликовали материалы, в которых отражены ключевые цитаты Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Агентства «РИА Новости», ТАСС, «Вести Кавказа», «Интерфакс», телеканал «360» и другие медиа в своих публикациях акцентировали внимание на заявлении Президента Ильхама Алиева о том, что «в открытии Зангезурского коридора уже нет сомнений». Отмечается, что Президент Ильхам Алиев подчеркнул роль Азербайджана как единственного надежного звена между Центральной Азией и Западом, указав при этом, что альтернативные маршруты в обход страны являются неэффективными и не представляют интереса.

В статьях подчеркивается уверенность Президента Ильхама Алиева в том, что транзитные возможности Азербайджана в будущем будут еще более расширяться. Особо отмечается важность развития транспортной инфраструктуры в контексте укрепления экономических связей между Европой и Азией.

В своих публикациях информационные ресурсы также обращают внимание на позицию Президента Азербайджана по вопросам внешнеполитических вызовов в регионе, а также на необходимость укрепления суверенитета и безопасности. Медиа цитируют высказывания Президента Ильхама Алиева о важности полной отмены 907-й поправки, его позицию по ключевым аспектам двусторонних отношений и региональным инициативам.

В целом, российские медиа подчеркивают стратегическую роль Азербайджана в региональных и международных процессах, широко освещают интервью Президента Ильхама Алиева и расценивают его заявления как проявление последовательной, независимой и активной внешней политики официального Баку.

В материалах под заголовком «Президент Алиев заявил, что Армения подключится к железной дороге Ирана через Нахчыван», опубликованных на сайтах государственного агентства Ирана IRNA, информационного агентства ISNA, а также на новостных порталах Ghatreh, Tahlil Bazar и Tejaratnews, приводятся высказывания главы Азербайджанского государства о том, что Армения получит выход к железной дороге Ирана через Нахчыван, а через территорию Азербайджанской Республики - к железной дороге России.

В материалах подчеркивается, что Президент Ильхам Алиев заявил о скорой готовности как железной дороги, так и автомобильной трассы, ведущих к границе с Арменией. Глава государства добавил, что после полного завершения данного проекта его грузоперевалочная способность составит 15 млн тонн и маршрут станет частью коридоров Восток-Запад и Восток-Юг, а возможно, и одним из направлений коридора Север-Юг.

«Сегодня, когда говорят о проекте Север–Юг, в первую очередь имеют в виду маршрут Россия-Азербайджан-Иран, то есть дорогу Решт-Астара. Эта дорога тоже важна. Однако после открытия Зангезурского коридора будет восстановлена существовавшая в советское время дорога Советский Союз-Иран. То есть Россия-Баку-Агбенд-Армения-Нахчыван-Джульфа-Персидский залив станет второй дорогой маршрута Север-Юг», - приводят медиа высказывания Президента Ильхама Алиева.

В публикациях отмечается, что Президент Ильхам Алиев также затронул вопрос участия Ирана в данном проекте, заявив: «Должен также отметить, что по нашей инициативе в поселке Агбенд строится мост через Араз. То есть у нас фактически будет две дороги из этого региона - в западном и южном направлениях. Одна - Зангезурский коридор - через Армению, а другая - Аразский коридор - через Иран. Инициаторами этого тоже были мы. Мы строим мост на собственные средства. В настоящее время, чтобы добраться из основной части Азербайджана в Нахчыван, нужно проделать долгий путь через Билясувар. Теперь же путь с территории Ирана до Нахчывана составит всего 45-50 километров. Таким образом, между основной частью Азербайджана и Нахчываном будет два сообщения: одно - через Армению, другое - через Иран».

В материалах, опубликованных Болгарским телеграфным агентством, изданием «Делник» и новостным порталом BGN со ссылкой на АЗЕРТАДЖ под заголовком «Президент Азербайджана подчеркнул важность сохранения азербайджанцами своего государственного языка», приводятся высказывания Президента Ильхама Алиева, посвященные вопросам сохранения и развития государственного языка.

В публикациях цитируются слова главы государства: «Знаете, прежде всего, язык объединяет людей, объединяет население. Язык - один из главных атрибутов государственности, возможно, первый, конечно же, наряду с флагом, гербом, гимном. Мы все хорошо знаем судьбу нашего народа, она была трудной. Мы - народ, который веками жил с любовью к независимости, мы - народ, который веками жил в условиях колониализма. Это можно называть по-разному, но по сути это был колониализм. Будь то в древние времена, или во времена Российской империи, Персидской империи, в период Советского Союза, это было не что иное, как колониализм. Наша история независимости тоже была богатой. Имелись основы государственности. Мы гордимся теми государствами. Но жизнь в составе других империй, стран волей-неволей оказала определенное влияние на психологию нашего народа. Последствия этой психологии ощущаются и сегодня. Они уменьшаются, но они все же есть. Чем меньше, тем лучше. Вероятно, это связано со сменой поколений, другими факторами. Однако язык – это тот фактор, который делает нацию нацией. Мы во все времена сохраняли свой язык, и азербайджанский язык, на котором мы говорим сегодня, не отличается от азербайджанского языка, на котором говорили наши прадеды. Это великое достижение. Считаю, что величие нашего народа в том, что мы не подверглись влиянию других языков. Правда, некоторые слова вошли в наш лексикон в советский период. Я не имею в виду слова, заимствованные из международного лексикона. Но в принципе мы смогли очиститься от них в период независимости».

В публикациях приводятся слова Президента Ильхама Алиева о величии азербайджанского народа и о том, что в мире проживает свыше 50 млн азербайджанцев: «То есть наш язык - это язык великого народа, мы никогда не должны забывать об этом, и наш язык не может оставаться в тени какого-либо другого языка. Наш язык богат, вы можете сказать любую фразу, написать любое стихотворение. Он очень богат, очень мелодичен и красив, и не только потому, что это наш язык. Я слышал от многих своих коллег, от многих людей, что это действительно очень богатый и красивый язык. Думаю и убежден, что азербайджанский народ полностью разделяет это мнение».

Глава государства также отметил, что сохранение азербайджанского языка является обязанностью каждого азербайджанца.

На ведущем новостном портале Молдовы Noi.md была опубликована статья, в которой приводятся цитаты из интервью Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева местным телеканалам.

В статье, опубликованной на румынском и русском языках, приводятся высказывания Президента Ильхама Алиева о возрастающей роли Азербайджана в обеспечении энергоснабжения. Отмечается, что Азербайджан увеличивает экспорт газа как по объемам, так и по географическому охвату. Подчеркивается, что Азербайджан сегодня и в долгосрочной перспективе является незаменимым партнером для европейских потребителей, а его роль как надежного поставщика с точки зрения энергетической безопасности будет и далее усиливаться.

В материалах, опубликованных испанским порталом Comunicaciоn со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, отмечается, что Президент Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военнослужащие не участвуют в каких-либо военных операциях за пределами страны и, что в будущем это также не предусмотрено. Испанское издание приводит слова главы государства, опровергающие неверную информацию по данному вопросу: «Мы составили вопросник из более чем 20 вопросов, и передали это американской стороне. Пока эти вопросы не будут разъяснены, никакого участия Азербайджана ни в какой миссии не предусматривается».

В итальянских медиа была опубликована статья главного редактора газеты Şərq qapısı, Заслуженного журналиста Нахчыванской Автономной Республики Сары Азимовой под заголовком «Первое слово, первая встреча с журналистами», посвященная интервью Президента Ильхама Алиева, данному 5 января этого года местным телеканалам.

В статье подробно рассматриваются взаимоотношения государства и медиа, в этом контексте подчеркивается, что первая встреча Президента Ильхама Алиева с журналистами в первый рабочий день года и высказанные им мысли стали важным посланием обществу. Отмечается, что данная встреча, с одной стороны, является продолжением уже сложившейся доброй традиции для азербайджанских медиа, а с другой - расценивается как наглядный пример открытого, прозрачного и прямого диалога главы государства с обществом.