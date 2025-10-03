Алексей Оверчук посетит Азербайджан

Заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук совершит визит в Азербайджан.

Об этом московскому корреспонденту AПA сообщили дипломатические источники в России.

Сообщается, что визит Оверчука в Баку запланирован на 13–14 октября, в настоящее время согласовываются детали поездки.

По информации источника, Оверчук примет участие в трехсторонней встрече между Азербайджаном, Россией и Ираном, которая состоится в Баку.

С иранской стороны в трехсторонней встрече будет участвовать министр транспорта и градостроительства Фарзане Садиг.