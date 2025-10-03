Алексей Оверчук посетит Азербайджан
Заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук совершит визит в Азербайджан.
Об этом московскому корреспонденту AПA сообщили дипломатические источники в России.
Сообщается, что визит Оверчука в Баку запланирован на 13–14 октября, в настоящее время согласовываются детали поездки.
По информации источника, Оверчук примет участие в трехсторонней встрече между Азербайджаном, Россией и Ираном, которая состоится в Баку.
С иранской стороны в трехсторонней встрече будет участвовать министр транспорта и градостроительства Фарзане Садиг.
763