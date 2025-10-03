Очищается дорога в Лазу - ВИДЕО

Со вчерашней ночи в селе Лаза Гусарского района вновь наблюдается сход грязевых и илистых масс с горных участков в направлении населённого пункта, в результате чего была загрязнена проезжая часть существующей автомобильной дороги, что вызвало определённые трудности в движении транспортных средств.

В связи со сложившейся ситуацией незамедлительно были привлечены техника и рабочая сила Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана – в результате проведённых оперативных мероприятий проезжая часть дороги была очищена от грязевых и илистых масс, движение транспорта частично восстановлено, сообщает 1news.az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог Азербайджана.

В настоящее время в районе активно продолжаются работы по очистке и восстановлению.

Напомним, что в последние дни регулярно наблюдаются случаи загрязнения проезжей части дороги вследствие схода иловых и грязевых масс с горных территорий - однако в каждом таком случае техника и сотрудники агентства, привлечённые на место, оперативно вмешиваются, и движение по дороге в кратчайшие сроки восстанавливается.