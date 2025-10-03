В России самолет совершил жесткую посадку

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края.

На борту было два человека, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, сегодня около 17 часов местного времени после выполнения авиационных работ воздушное судно Ан-2 авиакомпании ООО "Борус" совершило жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края. На борту находилось 2 человека. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются", - сообщили в ведомстве.

В оперативных службах сообщили, что погиб один человек.

Источник: ТАСС