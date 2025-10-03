 Евросоюз продлил на год санкции против России за «гибридные действия» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Евросоюз продлил на год санкции против России за «гибридные действия»

First News Media16:22 - Сегодня
Евросоюз продлил на год санкции против России за «гибридные действия»

Евросоюз продлил на год санкционный режим против России по обвинениям в гибридных действиях.

Как говорится в заявлении Совета ЕС, рестрикции в связи с продолжающейся гибридной активностью России продлены до 9 октября 2026 года.

Этот санкционный механизм был введен 8 октября прошлого года в дополнение к основным пакетам санкций ЕС против РФ. Он включает блокирование активов и запрет на въезд в ЕС для 47 физических лиц и 15 организаций.

Источник: ТАСС

Поделиться:
186

Актуально

Повестка Президента

Саммит в Копенгагене: мирный курс Баку задает новый вектор в отношениях с Европой

Политика

В Баку состоится трехсторонняя встреча представителей правительств ...

Спорт

Символ силы и материнства: Яйлагюль Рамазанова на соревнованиях в Ханкенди с ...

Общество

По инициативе Лейлы Алиевой организована международная конференция по ...

В мире

В Финляндии у границы с Россией открылся штаб сухопутных войск НАТО

Евросоюз продлил на год санкции против России за «гибридные действия»

В России самолет совершил жесткую посадку

Кабмин РФ одобрил проведение переговоров с Баку о новом соглашении в сельском хозяйстве

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

В Турции произошло сильное землетрясение

СМИ: армия Израиля взяла под контроль большую часть Газы

Пашинян: С удовлетворением заявляю международному сообществу, что между Арменией и Азербайджаном установился мир

Госдеп США аннулировал визу президента Колумбии за «подстрекательство»

Последние новости

В ресторанах «Серин» и «Гейгель» проведён мониторинг содержания диких животных и птиц - ФОТО

Сегодня, 17:20

На одном из проспектов Баку ограничат движение из-за ремонтных работ

Сегодня, 17:12

В Финляндии у границы с Россией открылся штаб сухопутных войск НАТО

Сегодня, 16:58

Азербайджанские гимнасты завершили III Игр стран СНГ с 6 медалями

Сегодня, 16:53

В Баку частично ограничат движение транспорта на одной из улиц

Сегодня, 16:50

В Баку состоится трехсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана

Сегодня, 16:45

Символ силы и материнства: Яйлагюль Рамазанова на соревнованиях в Ханкенди с дочерью

Сегодня, 16:33

По инициативе Лейлы Алиевой организована международная конференция по Каспийскому морю - ФОТО

Сегодня, 16:30

Токаев совершит визит в Азербайджан

Сегодня, 16:26

Евросоюз продлил на год санкции против России за «гибридные действия»

Сегодня, 16:22

Саммит в Копенгагене: мирный курс Баку задает новый вектор в отношениях с Европой

Сегодня, 16:15

Мирнурай Абасова: «Я подниму флаг Азербайджана высоко»

Сегодня, 16:12

В России самолет совершил жесткую посадку

Сегодня, 16:05

Минздрав предупреждает: Более 200 заболеваний связано со злоупотреблением алкоголем

Сегодня, 16:00

«Bright Uzbekistan»: «Ненефтяной сектор стал ключевым фактором развития экономики Азербайджана» - ФОТО

Сегодня, 15:40

В Билясуваре произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые - ФОТО

Сегодня, 15:35

Кабмин РФ одобрил проведение переговоров с Баку о новом соглашении в сельском хозяйстве

Сегодня, 15:25

Эмин Агаларов рассказал о том, что значит быть отцом сыновей

Сегодня, 15:20

Очищается дорога в Лазу - ВИДЕО

Сегодня, 15:10

Новым духовным главой Церкви Англии впервые назначили женщину

Сегодня, 15:03
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30