Пятеро норвежских солдат пропали на границе с Россией

В Норвегии ищут пятерых солдат-призывников, потерявшихся во время учений в граничащем с Россией норвежском Финнмарке.

Об этом сообщает TV2 со ссылкой на полицию.

В публикации отмечается, что правоохранительные органы в Финнмарке начали поисковую операцию. Изначально потерялись 10 солдат, но пять из них нашли в целости и сохранности.

По словам представителя полиции Ёргена Хёукланна Хансена, трое из пяти найденных вышли к оговоренному месту встречи, еще двоих нашли с вертолета. Поиски оставшихся солдат продолжаются, к мероприятиям были привлечены дроны и собаки.

Полицейские считают, что пропавшие могли перепутать место встречи. Другая версия — несчастный случай.

Отмечается, что на учениях отрабатывалась способность долгое время оставаться незамеченными.

