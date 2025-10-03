В Турции задержали более 90 человек по подозрению в связях с FETÖ - ВИДЕО

Турецкая жандармерия провела масштабные операции по всей стране против FETÖ.

В ходе операций, которые проводились в течение последних двух недель в 30 провинциях, задержан 91 подозреваемый, 64 из них были арестованы, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в социальной сети Х.

В отношении троих из 64-х применены меры судебного контроля, производство по остальным продолжается.

По утверждению министра, арестованные действовали в рамках нынешней структуры FETÖ. Было установлено, что они финансировали организацию и вели пропаганду FETÖ через свои аккаунты в социальных сетях, указал Ерликая.