В Турции задержали более 90 человек по подозрению в связях с FETÖ - ВИДЕО
Турецкая жандармерия провела масштабные операции по всей стране против FETÖ.
В ходе операций, которые проводились в течение последних двух недель в 30 провинциях, задержан 91 подозреваемый, 64 из них были арестованы, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в социальной сети Х.
В отношении троих из 64-х применены меры судебного контроля, производство по остальным продолжается.
По утверждению министра, арестованные действовали в рамках нынешней структуры FETÖ. Было установлено, что они финансировали организацию и вели пропаганду FETÖ через свои аккаунты в социальных сетях, указал Ерликая.
30 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda; 91 şüpheliyi yakaladık❗️
🔻64'ü TUTUKLANDI.
🔻3’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
️Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM… pic.twitter.com/HHw9HzPLhx — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 3, 2025