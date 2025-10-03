 Белый дом заморозил 2,1 миллиарда долларов, выделенных на метро Чикаго | 1news.az | Новости
В мире

Белый дом заморозил 2,1 миллиарда долларов, выделенных на метро Чикаго

First News Media22:42 - Сегодня
Белый дом заморозил 2,1 миллиарда долларов, выделенных на метро Чикаго

Управление по делам управления и бюджета Белого дома заморозило проекты на сумму 2,1 миллиарда долларов, связанные с расширением метро в Чикаго (штат Иллинойс).

Об этом заявил глава Управления по делам управления и бюджета Рассел Воут.

По его словам, причиной стало то, что подрядчики выбирались на основе их расовой принадлежности.

«Инфраструктурные проекты в Чикаго на сумму 2,1 миллиарда долларов — в частности, расширение Красной линии и модернизация Красной и Фиолетовой линий — были приостановлены для того, чтобы не допустить распределения финансирования через контракты, основанные на расовой принадлежности», — сказал он.

Отметим, что администрация президента Дональда Трампа ранее неоднократно заявляла о намерении отказаться от проектов, являющихся приоритетными для Демократической партии, выступающей против него.

146

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
