Белый дом заморозил 2,1 миллиарда долларов, выделенных на метро Чикаго

Управление по делам управления и бюджета Белого дома заморозило проекты на сумму 2,1 миллиарда долларов, связанные с расширением метро в Чикаго (штат Иллинойс).

Об этом заявил глава Управления по делам управления и бюджета Рассел Воут.

По его словам, причиной стало то, что подрядчики выбирались на основе их расовой принадлежности.

«Инфраструктурные проекты в Чикаго на сумму 2,1 миллиарда долларов — в частности, расширение Красной линии и модернизация Красной и Фиолетовой линий — были приостановлены для того, чтобы не допустить распределения финансирования через контракты, основанные на расовой принадлежности», — сказал он.

Отметим, что администрация президента Дональда Трампа ранее неоднократно заявляла о намерении отказаться от проектов, являющихся приоритетными для Демократической партии, выступающей против него.