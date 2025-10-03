Глава МИД Армении назвал сроки строительства железной дороги в Азербайджан

Строительство железной дороги из Армении в Азербайджан может занять не менее двух лет.

Об этом в интервью польскому каналу TVP World заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

"Если говорить о железнодорожном сообщении, то, по оценкам экспертов, его строительство может занять, например, не менее двух лет. Но мы очень заинтересованы в скорейшем строительстве, открытии и возобновлении сообщения между Арменией и Азербайджаном, поскольку, как я уже сказал, являемся одним из основных бенефициаров. Мы также можем, например, отправлять и получать грузы, используя инфраструктуру и территорию Азербайджанской Республики", - отметил министр.

Источник: ТАСС