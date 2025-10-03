В Турции освобождены члены семьи Гюран, арестованные по делу об убийстве 8-летней Нарин - ФОТО

В Турции освобождены члены семьи Гюран, арестованные по делу об убийстве 8-летней жительницы провинции Диярбакыр Нарин Гюран.

Двоюродная сестра Нарин, дядя и жена дяди - Бирсен, Фуат и Машаллах Гюран, арестованные по обвинению в «покрывательстве преступника» в деле об убийстве Нарин, были освобождены вчера вечером.

Суд посчитал дальнейшее содержание под стражей излишним и постановил освободить их после выполнения необходимых процессуальных процедур.

После выхода из тюрьмы члены семьи Гюран посетили могилу Нарин. Н вопросы журналистов они заявили, что было бы справедливо освободить и других родственников, все еще находящиеся под арестом по этому делу:

«Мы хотим только справедливости, мы были арестованы без вины и без причины».

Один из адвокатов семьи Гюран - Мустафа Демир заявил: «Наша цель - добиться, чтобы настоящий виновник в гибели Нарин понес заслуженное наказание».

Обвиняемыми по делу об убийстве Нарин Гюран проходят ее мать Юксель, брат Энес и дядя Салим Гюран.

Им было назначено наказание в виде пожизненного заключения без возможности досрочного освобождения за «умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц». Проходящий по этому делу Невзат Бахтияр был приговорен к 4 годам и 6 месяцев лишения свободы за «уничтожение, сокрытие или изменение улик преступления».

Источник: Haberler