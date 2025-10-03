 Более 300 школ РФ запретили ношение хиджабов и никабов | 1news.az | Новости
Более 300 школ РФ запретили ношение хиджабов и никабов

First News Media23:40 - 03 / 10 / 2025
В Ханты-Мансийском автономном округе РФ более 300 школ приняли решение о запрете ношения любых головных уборов, включая хиджабы и никабы.

Об этом 3 октября сообщили URA.RU в департаменте образования и науки региона.

«303 школы приняли решение о запрете. Департамент образования и науки проводил мониторинг. Локальные акты принимаются в течение всего учебного года», — уточнили в ведомстве.

Решения школы принимают самостоятельно, с учетом мнения родительских советов и общественности. При этом в документах подчеркивается, что головной убор не является исключительно элементом религиозной принадлежности. Ученикам нельзя носить любые аксессуары на голове — косынки, тюбетейки или шляпы.

«Перед поступлением в школу родители знакомятся со всеми нормативными актами, включая требования к внешнему виду, и подтверждают это подписью. В случае несогласия можно выбрать другую форму обучения, например семейную», — пояснили URA.RU в департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО. Кроме того, родители и учащиеся могут изменить параметры документа с учетом мнения большинства.

Ранее сообщалось, что с начала сентября в Нижневартовске (ХМАО) школьникам запретили носить религиозную одежду и атрибутику. Позже муфтий ХМАО Тагир хазрат Саматов призвал родителей с понимаем отнестись к ограничениям.

