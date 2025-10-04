В Грузии явка на выборах составила 28,22 процента

Явка избирателей на выборах в органы местного самоуправления в Грузии к 15.00 составила 28,22%, заявила на брифинге спикер Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани.

На местных выборах 2021 года явка избирателей за аналогичное время составила 33,18%. «К 15.00 на избирательные участки пришли 991 651 человек, что составляет 28,22%", - заявила Иоселиани на брифинге.

По ее словам, голосование в целом проходит в спокойной обстановке.

Источник: Sputnik Грузия