Общество

В Университете АДА обсудили роль высшего образования в климатическом переходе - ФОТО

First News Media17:31 - Сегодня
В Университете АДА обсудили роль высшего образования в климатическом переходе - ФОТО

3 октября в Университете АДА в рамках Бакинской недели климатических действий состоялось мероприятие на тему «Роль высшего образования в климатическом переходе».

Как передает 1news.az, выступая с приветственной речью на мероприятии, проректор Университета АДА, депутат Милли Меджлиса Фариз Исмаилзаде заявил об актуальности совместного обсуждения вопросов образования и изменения климата. Фариз Исмаилзаде отметил, что дискуссии на эту тему в очередной раз подтвердили важнейшую роль университетов в борьбе с изменением климата. По его словам, без образования, исследований и молодежного активизма сложно добиться прогресса в этом процессе.

Участвовавший в мероприятии заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы в своем выступлении подчеркнул важность чуткого отношения молодежи к проблемам климата и выдвижения новых инициатив. Заместитель министра отметил, что система образования является важным инструментом устойчивого развития общества. Расширение программ по вопросам охраны окружающей среды в школах и университетах, разработка новых инструментов и поддержка молодежных инициатив будут способствовать решению проблем, связанных с изменением климата, в будущем. Обмен опытом и инновационные подходы в этой области имеют особое значение.

Заместитель министра также отметил, что роль высшего образования в борьбе с изменением климата не ограничивается теоретическими знаниями, а требует также применения практических навыков и новых технологий.

Специальный представитель Президента Азербайджана по вопросам климата и президент COP29 Мухтар Бабаев в свою очередь отметил, что Бакинская неделя климатических действий является успешной платформой, сформированной в мировом масштабе, где, помимо государственных структур, объединяются неправительственные организации, частные учреждения, университеты и молодежь.

Президент COP29 подчеркнул, что участие молодежи и повышение ее знаний о климате является ключевым условием устойчивого развития будущих поколений.

Выступая, депутат Милли Меджлиса, лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи обратила внимание на то, что рынок труда будущего стремительно меняется под влиянием искусственного интеллекта и цифровизации. Она отметила, что мы точно не знаем, какие новые профессии появятся на рынке труда через пять лет. Однако ясно одно: потребность в новых навыках будет огромной. И система образования должна быть готова прививать эти навыки молодым людям. Наши учебные заведения должны обучать молодых людей навыкам будущего.

Молодежный чемпион COP29 по климату Лейла Гасанова в своём выступлении добавила, что цель Бакинской недели климатических действий — создать условия для понимания последствий изменения климата как молодёжью, так и школьниками. Климатическое образование должно охватывать все возрастные группы. Сегодня ученики начальной школы уже понимают суть изменения климата. Эти темы должны преподаваться даже в детских садах. Главная роль принадлежит учителям. Они — послы климатической грамотности, способные повлиять на сотни, тысячи учащихся и семей.

На мероприятии обсуждались возможности образования, участия молодёжи и перспективы межуниверситетского сотрудничества в борьбе с изменением климата.

