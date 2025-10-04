 В Турции отменили концерт Робби Уильямса | 1news.az | Новости
В мире

В Турции отменили концерт Робби Уильямса

First News Media19:29 - Сегодня
В Турции отменили концерт Робби Уильямса

Концерт британского исполнителя Робби Уильямса, запланированный в Стамбуле на 7 октября и который должен был стать его дебютом в этом городе, был отменен решением администрации провинции Стамбул.

Об этом РИА Новости сообщили представители компании-организатора.

«Концерт Робби Уильямса в Стамбуле 7 октября отменен руководством провинции Стамбул», — заявили организаторы агентству.

Компания заверила, что деньги за приобретенные билеты будут возвращены зрителям в полном объеме.

Уильямс ранее выступал в Бодруме. В интервью турецкой прессе он выражал желание посетить Стамбул, особенно учитывая, что его супруга, Айда Филд, имеет турецкие корни. Однако ряд турецких организаций выступили с призывами к властям отменить концерт из-за прошлых заявлений Уильямса в поддержку Израиля.

Место проведения концерта дважды менялось организаторами. В конечном итоге был выбран открытый концертный зал в районе Атакей, расположенном в западной части Стамбула. Стоимость билетов варьировалась от $100 на старте продаж до $155 ближе к дате концерта. VIP-билеты предлагались по цене свыше $480.

Источник: Газета.ру

