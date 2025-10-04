 В Грузии явка на муниципальных выборах за два часа составила 7,85% | 1news.az | Новости
В Грузии явка на муниципальных выборах за два часа составила 7,85%

First News Media11:19 - Сегодня
Явка на выборах в местные органы власти через два часа после открытия избирательных участков составила 7,85%.

Об этом сообщила на брифинге пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Натия Иоселиани, передают грузинские СМИ.

"Активность избирателей по состоянию на 10:00 составила 275 948 (7,85%) избирателей", - сказала Иоселиани.

Также, как отметила Иоселиани, выборы проходят в спокойной обстановке, ни на одном из участков не зафиксировано жалоб.

4 октября в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирают мэров пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти и 59 муниципалитетов, а также депутатов 64 городских собраний - сакребуло. В ЦИК зарегистрированы 12 партий, за пост мэра Тбилиси борются 9 кандидатов. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в третий раз выдвинула кандидатуру действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Крупнейшие из участвующих в выборах оппозиционные партии "Сильная Грузия - Лело" и "Гахария за Грузию" выдвинули единого кандидата в мэры столицы - бывшего депутата Ираклия Купрадзе.

Избирательные участки открылись в 08:00 (07:00 мск) по всей стране и закроются в 20:00 (19:00 мск). Всего для более чем 3,5 млн избирателей открыт 3 061 участок. В более чем 90% участков выборы проходят с применением электронных урн.

На предыдущих местных выборах в 2021 году к 10:00 явка составляла 7,41%.

