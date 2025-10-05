Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует во всех 64 муниципалитетах по предварительным результатам выборов в органы местного самоуправления – 80,79%.

К утру 5 октября подсчитаны результаты с 2 283 избирательных участков из 3 061. Явка избирателей Грузии на местных выборах составила 40,93% – проголосовали 1 438 116 человек.

Результаты партий:

"Родина, язык, вера" №1 – 0,377 % (4357 )

"Консерваторы за Грузию" №3 – 2,764 % (31914)

"Грузинское единство" №4 – 0,412 % (4760)

"Наша единая Грузия" №5 – 0,412 % (4760)

"Свободная Грузия" №7 – 0,325 % (3751)

"Альянс патриотов Грузии" №8 – 0,845 % (9752)

"Сильная Грузия – Лело" №9 – 6,77 % (78181)

"Грузия" №11 – 0,152 % (1754 )

"Партия зеленых" №12 – 0,168 % (1935)

"Народная власть" №14 – 0,236 % (2720)

"Гахария за Грузию" №25 – 3,87 % (44692)

"Гирчи" №36 – 3,292 % (38 012 )

"Грузинская мечта" №41 – 80,79 % (93 2916)

Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

Принять участие в голосовании могли проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них был открыт 3061 избирательный участок.

За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещали более 73 СМИ.

Источник: Sputnik Грузия