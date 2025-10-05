 Правящая партия "Грузинская мечта" набрала более 80% голосов по всей Грузии – новые данные ЦИК | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Правящая партия "Грузинская мечта" набрала более 80% голосов по всей Грузии – новые данные ЦИК

11:46 - Сегодня
Правящая партия "Грузинская мечта" набрала более 80% голосов по всей Грузии – новые данные ЦИК

Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует во всех 64 муниципалитетах по предварительным результатам выборов в органы местного самоуправления – 80,79%.

К утру 5 октября подсчитаны результаты с 2 283 избирательных участков из 3 061. Явка избирателей Грузии на местных выборах составила 40,93% – проголосовали 1 438 116 человек.

Результаты партий:

  • "Родина, язык, вера" №1 – 0,377 % (4357 )
  • "Консерваторы за Грузию" №3 – 2,764 % (31914)
  • "Грузинское единство" №4 – 0,412 % (4760)
  • "Наша единая Грузия" №5 – 0,412 % (4760)
  • "Свободная Грузия" №7 – 0,325 % (3751)
  • "Альянс патриотов Грузии" №8 – 0,845 % (9752)
  • "Сильная Грузия – Лело" №9 – 6,77 % (78181)
  • "Грузия" №11 – 0,152 % (1754 )
  • "Партия зеленых" №12 – 0,168 % (1935)
  • "Народная власть" №14 – 0,236 % (2720)
  • "Гахария за Грузию" №25 – 3,87 % (44692)
  • "Гирчи" №36 – 3,292 % (38 012 )
  • "Грузинская мечта" №41 – 80,79 % (93 2916)

Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

Принять участие в голосовании могли проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них был открыт 3061 избирательный участок.

За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещали более 73 СМИ.

Источник: Sputnik Грузия

Поделиться:
230

Актуально

Точка зрения

Ничто не забыто. Прошло пять лет с первого ракетного обстрела Барды

Правила жизни

От азбуки до диплома: ПРАВИЛА ЖИЗНИ двух учителей

Общество

В Шамахы состоялось открытие Международного фестиваля барбекю - ФОТО

Точка зрения

Ничто не забыто. Прошло пять лет со второго ракетного обстрела Гянджи

В мире

Ираклий Кобахидзе: Попытка устроить "Майдан" в Грузии провалилась

Правящая партия "Грузинская мечта" набрала более 80% голосов по всей Грузии – новые данные ЦИК

Полиция задержала организаторов акции протеста в Тбилиси

"Пусть молятся": премьер-министр Грузии об участниках акции протеста

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Казахстан и Кыргызстан отказались от предложений провести в 2027 году Игры стран СНГ

Путин: Если бы НАТО не приблизилась к границам РФ, конфликта в Украине можно было избежать

В Турции отменили концерт Робби Уильямса

Ушла из жизни одна из самых разыскиваемых преступников ФБР

Последние новости

Азербайджанские дзюдоисты вышли в финал смешанных командных соревнований III Игр СНГ

Сегодня, 13:51

Президент Федерации гребного спорта России: «Игры СНГ — важный старт для молодых атлетов»

Сегодня, 13:37

Ираклий Кобахидзе: Попытка устроить "Майдан" в Грузии провалилась

Сегодня, 13:27

В Азербайджане прогремел взрыв в сыроваренном цехе, один человек погиб

Сегодня, 13:10

Продолжается визит Аллашукюра Пашазаде в США

Сегодня, 13:00

В жилом комплексе AAAF Park в Хырдалане произошёл пожар - ВИДЕО

Сегодня, 12:39

Игры стран СНГ: Азербайджанский гребец завоевал бронзовую медаль

Сегодня, 12:24

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 12:02

Правящая партия "Грузинская мечта" набрала более 80% голосов по всей Грузии – новые данные ЦИК

Сегодня, 11:46

Азербайджанская бадминтонистка завоевала серебряную медаль III Игр стран СНГ

Сегодня, 11:28

Министр науки и образования поздравил преподавателей с Международным днем учителя

Сегодня, 11:15

Полиция задержала организаторов акции протеста в Тбилиси

Сегодня, 11:01

В Каспийском море произошло землетрясение

Сегодня, 10:35

Дзюдоисты вышли на татами в Гейгеле

Сегодня, 10:18

Медальный зачет III Игр стран СНГ на 10-й день

Сегодня, 10:00

Десятый день III Игр стран СНГ: пройдут соревнования по 10 видам спорта

Сегодня, 09:45

От азбуки до диплома: ПРАВИЛА ЖИЗНИ двух учителей

Сегодня, 09:30

В Шамахы состоялось открытие Международного фестиваля барбекю - ФОТО

Сегодня, 09:18

Ничто не забыто. Прошло пять лет с первого ракетного обстрела Барды

Сегодня, 09:00

Ничто не забыто. Прошло пять лет со второго ракетного обстрела Гянджи

Сегодня, 00:00
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30