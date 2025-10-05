Медальный зачет III Игр стран СНГ на 10-й день

В семи городах Азербайджана продолжаются III Игры стран СНГ.

Как передает 1news.az, на данный момент в медальном зачете лидирует Россия, у которой 157 (89-40-28) медалей. Азербайджан идет вторым, имея в своем активе 139 медалей: 23 золотые, 44 серебряныеи 72 бронзовые. Третьей идет Беларусь – 84 (20-23-41) медали.

На сегодняшний день медали III Игр стран СНГ завоевали спортсмены из 9 стран. В целом, в Играх выступают атлетыиз 13 стран.

Фаига Мамедова