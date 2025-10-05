Продолжается визит Аллашукюра Пашазаде в США

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллашукюр Пашазаде находится с визитом в Соединённых Штатах Америки.

Как сообщили АПА в пресс-службе УМК, в рамках визита в штат Юта, организованного по приглашению Общины Церкви Иисуса Христа святых последних дней и Фонда Стирлинга, 3 октября шейх уль-ислам А.Пашазаде встретился в городе Солт-Лейк-Сити с президентом Ассоциации Межрелигиозного форума G20 Коулом Даремом.

Председатель УМК подчеркнул во время встречи, что участие в межрелигиозных форумах G20 является проявлением глубокого уважения к этой инициативе и её миротворческой миссии. Шейх уль-ислам отметил, что в современную эпоху, когда растёт число угроз жизни человека и существованию человечества в целом, форумы, проводимые накануне саммитов G20, стали действенным примером эффективного сотрудничества между государственными и религиозными лидерами, отражающим необходимость глобального диалога.

Президент Ассоциации Коул Дарем выразил признательность шейх уль-исламу А.Пашазаде за его активное и стабильное участие в работе межрелигиозных форумов, подчеркнув, что его богатый опыт и международный авторитет значительно повышают уровень доверия и статус мероприятий с его участием.

Коул Дарем также подробно рассказал о реформах, планируемых в структуре Межрелигиозного форума G20, и, ссылаясь на опыт шейх уль-ислама, попросил его поделиться своими предложениями. Шейх уль-ислам положительно оценил предлагаемые реформы, поделился своим мнением и рекомендациями.

Президент Ассоциации Коул Дарем внимательно выслушал предложения шейх уль-ислама и заверил, что они обязательно будут учтены при реализации реформ. Стороны договорились о регулярном обмене информацией в процессе преобразований структуры межрелигиозного форума.

Во встрече также приняли участие исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Реван Гасанов, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Джаваншир Пашазаде и вице-президент Фонда Стирлинга Николь Стирлинг.