В десятый день III Игр стран СНГ пройдут соревнования по 10 видам спорта.

Как передает 1news.az, во Дворце спорта Гянджи пройдут полуфиналы и групповые волейбольные матчи среди юношей и девушек. Женская сборная Азербайджана встретится в полуфинале с Беларусью. В другом полуфинальном матче сыграют Россия и Узбекистан.

Здесь также пройдут квалификационные и финальные этапы по пулевой стрельбе, индивидуальные соревнования женщин по фехтованию на саблях.

В Гяндже также стартуют соревнования по баскетболу 3х3.

В Евлахском Олимпийском спортивном комплексе пройдут финальные встречи мужчин-боксеров в различных весовых категориях.

В Габалинском Олимпийском спортивном комплексе пройдет финальный этап парных и индивидуальных соревнований по бадминтону среди девушек и юношей.

В Гёйгёльском олимпийском спортивном комплексе пройдут поединки 1/4 финала, полуфинала, а также встречи за бронзовую и золотую медали среди дзюдоистов.

В Мингячевире состоятся финальные соревнования по гребле.

А в Ханкенди завершатся соревнования по стрельбе из лука.

Фаига Мамедова