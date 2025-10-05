 Президент Федерации гребного спорта России: «Игры СНГ — важный старт для молодых атлетов» | 1news.az | Новости
Президент Федерации гребного спорта России: «Игры СНГ — важный старт для молодых атлетов»

Фаига Мамедова13:37 - Сегодня
Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин выразил благодарность организаторам III Игр стран СНГ за высокий уровень подготовки соревнований и отметил тёплый приём в Азербайджане.

В этом году Свирин посещает страну уже во второй раз, передает 1news.az.

«С удовольствием всегда приезжаешь в Азербайджан. Видноневооружённым глазом, насколько серьёзно вы готовились. В сегодняшнем непростом мире спорта любое международное соревнование — это возможность для атлетов получить бесценный опыт и завести новые знакомства», - отметил Алексей Свирин.

Говоря о готовности спортивной площадки к соревнованиям по гребле, Свирин подчеркнул, что условия в Мингячевиреполностью соответствуют высоким стандартам. Он выразил уверенность в том, что и организационный, и судейский комитеты справятся со своими задачами.

Россия лидирует в медальном зачёте, и по мнению Свирина, за этим успехом стоит сильная организационная система и внимание к юношескому спорту со стороны Министерства спорта и Олимпийского комитета России.

«Наш тренерский коллектив продолжает традиции российского и советского спорта. Поэтому приятно видеть, что наша команда на первом месте», — добавил он.

Отвечая на вопрос о главных соперниках в гребле, Свирин выделил команды Беларуси, Азербайджана и Узбекистана, отметив, что именно наличие сильной конкуренции создаёт здоровую спортивную среду.

В завершение интервью Алексей Свирин пожелал всем спортсменам здоровья, уверенности и спортивной удачи, а болельщикам — ярких эмоций и активного участия в соревнованиях:

«Атлетам хочется пожелать победы. Даже если не получится подняться на пьедестал - важно проанализировать всё и двигаться вперёд. Главное - не расстраиваться и не зазнаваться. И, конечно, сохранить ту дружбу, которая начинается здесь, на стартах», - завершил Свирин.

Фаига Мамедова

Президент Федерации гребного спорта России: «Игры СНГ — важный старт для молодых атлетов»

Азербайджанские волейболисты одержали фееричную победу над Кыргызстаном - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Символ силы и материнства: Яйлагюль Рамазанова на соревнованиях в Ханкенди с дочерью

Медальный зачет III Игр стран СНГ

Российские спортсмены: «Организация у вас отличная, нас встретили очень хорошо, всюду возят, вкусно кормят»

