Азербайджанская бадминтонистка завоевала серебряную медаль III Игр стран СНГ

В рамках III Игр стран СНГ в Габалинском Олимпийском спортивном комплексе прошли соревнования по бадминтону.

Как передает 1news.az, азербайджанская спортсменка Лейла Джамалзаде завоевала серебряную медаль в индивидуальном зачете, уступив россиянке Марине Тарасовой.

Отметим, что ранее наши бадминтонисты завоевали 6 бронзовых наград. Таким образом, азербайджанские спортсмены завершили турнир с 7 медалями.

Фаига Мамедова