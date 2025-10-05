 Ничто не забыто. Прошло пять лет со второго ракетного обстрела Гянджи | 1news.az | Новости
Ничто не забыто. Прошло пять лет со второго ракетного обстрела Гянджи

Фарида Багирова00:00 - Сегодня
Ничто не забыто. Прошло пять лет со второго ракетного обстрела Гянджи

Сегодня проходит пять лет со дня второго ракетного обстрела города Гянджа армянскими вооруженными силами в период 44-дневной войны.

На девятый день войны, 5 октября 2020 года, армянская сторона в нарушение норм и принципов международного права, Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним, а также решений и резолюций Совета Безопасности ООН, нанесла удары по густонаселенным пунктам Азербайджана.

Гянджа - один из городов, наиболее сильно пострадавших от ракетно-артиллерийских обстрелов со стороны Армении. Необходимо подчеркнуть, что Гянджа располагается в значительном отдалении от территории, где проходила линия фронта в период войны. То есть, Армения и сепаратисты преднамеренно и целенаправленно наносили удары по густонаселенным кварталам в мирных городах Азербайджана.

В результате второго ракетного обстрела города Гянджа с травмами различной степени тяжести были госпитализированы 3 мирных жителя. Снаряды упали вблизи Гянджинской международной больницы, средней школы номер 34, мебельной фабрики по улице Шаха Исмаила Хатаи, территории под названием «Евлахский автовокзал» и центрального рынка, был нанесен серьезный урон инфраструктуре.

В целом, в период 44-дневной войны в результате обстрелов Гянджи ракетами и тяжелой артиллерией 4, 5, 8, 11 и 17 октября погибли 26 мирных жителей, 175 человек получили ранения.

27 сентября – в День памяти Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Гянджинского мемориального комплекса.

Этот комплекс призван увековечить светлую память о невинных людях, ставших жертвами ракетных обстрелов со стороны Армении во время Второй Карабахской войны, и донести до грядущих поколений горькие реалии войны. Этот мемориал – не только памятник, но и призыв к международному сообществу. Ракетные удары, нанесенные Арменией по мирному населению, явились не только нарушением Женевских конвенций, но и подрывом самых фундаментальных нравственных ценностей человечества. Азербайджан же во время войны придерживался требований международного права, поражая только легитимные военные цели, мстил на поле боя. Гянджинский мемориальный комплекс – место, которое станет живой памятью нашей истории для грядущих поколений - построен на территории, куда был нанесен один из этих ударов, на месте жилых домов и охватывает площадь в 4 гектара.

