Полиция задержала организаторов акции протеста в Тбилиси

Полиция задержала пятерых организаторов акции протеста в Тбилиси.

Как передает 1news.az со ссылкой на Sputnik Грузия, общественный деятель Паата Бурчуладзе, член "Нацдвижения" Ираклий Надирадзе, экс-прокурор Муртаз Зоделава, член "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе были задержаны в ночь на воскресенье, 5 октября.

Задержанным грозит до 9 лет тюрьмы за призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии, свержению государственной власти, а также в организации, руководстве и участии в групповых актах насилия, говорится в заявлении МВД Грузии.

Участники акции протеста в субботу, 4 октября, вечером попытались ворваться во Дворец президента, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате противостояния пострадали 14 сотрудников полиции

Министерство внутренних дел Грузии по делу о попытке штурма здания администрации президента возбудило уголовное дело против участников и организаторов акций по факту попытки штурма здания администрации президента Грузии в Тбилиси сразу по нескольким статьям – нападение на полицейского, призыв к смене или свержению власти, повреждение вещи, организация группового насилия или участие в нем, а также попытка штурма или блокирования стратегического объекта.

Источник: Sputnik Грузия