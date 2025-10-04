 "Пусть молятся": премьер-министр Грузии об участниках акции протеста | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

"Пусть молятся": премьер-министр Грузии об участниках акции протеста

First News Media23:45 - 04 / 10 / 2025
"Пусть молятся": премьер-министр Грузии об участниках акции протеста

Кобахидзе также возложил ответственность на европейских политиков, в том числе на посла Евросоюза Грузии.

Все применившие насилие на акции протеста получат жесткий ответ и пусть молятся, чтобы пострадавший полицейский выжил, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Все получат очень жесткий ответ. Что касается правоохранителей, то есть пострадавшие, в том числе один из пострадавших находится в довольно тяжелом состоянии. У него перелом, гематома, и я могу сказать одно: я думаю, что те люди, которые это сделали, должны молиться. Государство будет очень строгим по отношению к любому, кто поднимет руку на полицейского. Эта реакция не будет для них простой и легкой", – заявил Кобахидзе.

Он также возложил ответственность на европейских политиков, в том числе на посла Евросоюза Грузии.

"Вы знаете, что конкретные люди даже выразили прямую поддержку всему этому из-за границы, объявленной попытке свержения конституционного строя, в том числе выступил пресс-секретарь Евросоюза, который поддержал попытку свержения конституционного строя. Т. е. под таким заголовком была объявлена эта акция, и эту акцию поддержал официальный пресс-секретарь Евросоюза. На этом фоне особая ответственность лежит на том же после Евросоюза в Грузии", – сказал Кобахидзе.

Участники акции протеста в субботу вечером попытались ворваться во Дворец президента, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы.

В организационный комитет акции протеста вошли общественный деятель Паата Бурчуладзе, член "Нацдвижения" Ираклий Надирадзе, экс-прокурор Муртаз Зоделава, член "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе.

Министерство внутренних дел Грузии по делу о попытке штурма здания администрации президента возбудило уголовное дело против участников и организаторов акций по факту попытки штурма здания администрации президента Грузии в Тбилиси сразу по нескольким статьям, что подразумевает нападение на полицейского, призыв к смене или свержению власти, повреждение вещи, организацию группового насилия или участия в нем, а также попытку штурма или блокирования стратегического объекта.

Источник: Sputnik Грузия

Поделиться:
468

Актуально

Точка зрения

Ничто не забыто. Прошло пять лет со второго ракетного обстрела Гянджи

Спорт

Азербайджанские дзюдоисты завоевали 21 медаль на III Играх стран СНГ - ФОТО

Спорт

Азербайджанские каратисты завершили турнир с 16 медалями - ФОТО

В мире

В Грузии завершились муниципальные выборы

В мире

"Пусть молятся": премьер-министр Грузии об участниках акции протеста

Премьер Чехии поздравил оппозиционное движение ANO с победой на выборах

Трамп пригрозил ХАМАС отменой «мирной сделки»

Зеленский одобрил три пакета антироссийских санкций

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

У посольства США в Баку проблемы с финансированием из-за шатдауна

«Черепаха и Заяц» на новый лад: спектакль, показавший изнанку детства в Китае - ВИДЕО

Казахстан и Кыргызстан отказались от предложений провести в 2027 году Игры стран СНГ

Это была лишь минута юмора: премьер Албании о шутке над оговоркой Трампа

Последние новости

Ничто не забыто. Прошло пять лет со второго ракетного обстрела Гянджи

Сегодня, 00:00

"Пусть молятся": премьер-министр Грузии об участниках акции протеста

04 / 10 / 2025, 23:45

Премьер Чехии поздравил оппозиционное движение ANO с победой на выборах

04 / 10 / 2025, 23:32

Трамп пригрозил ХАМАС отменой «мирной сделки»

04 / 10 / 2025, 23:04

Зеленский одобрил три пакета антироссийских санкций

04 / 10 / 2025, 22:42

"Грузинская мечта" объявила о своей победе на муниципальных выборах в Грузии

04 / 10 / 2025, 22:23

В Исмаиллы в тяжелом ДТП два человека погибли, четверо пострадали

04 / 10 / 2025, 22:07

Спасатели сообщили о гибели ещё одной участницы восхождения на Вилючинский вулкан

04 / 10 / 2025, 21:49

Каха Каладзе вновь избран мэром Тбилиси

04 / 10 / 2025, 21:32

Азербайджанские дзюдоисты завоевали 21 медаль на III Играх стран СНГ - ФОТО

04 / 10 / 2025, 21:22

Фарид Агаев: «Поединок всегда должен быть доведен до конца».

04 / 10 / 2025, 21:10

Азербайджанские каратисты завершили турнир с 16 медалями - ФОТО

04 / 10 / 2025, 20:55

В Тбилиси спецназ вытеснил протестующих из резиденции президента

04 / 10 / 2025, 20:49

В Грузии завершились муниципальные выборы

04 / 10 / 2025, 20:23

Прокуратура Украины сообщила о гибели человека после удара РФ по вокзалу в Шостке

04 / 10 / 2025, 20:09

Протестующие в Тбилиси ворвались во двор резиденции президента

04 / 10 / 2025, 19:48

Ирина Зарецкая: «Я очень люблю выступать в Азербайджане»

04 / 10 / 2025, 19:40

В Турции отменили концерт Робби Уильямса

04 / 10 / 2025, 19:29

Премьер Грузии: "Грузинская мечта" одерживает уверенную победу на выборах

04 / 10 / 2025, 19:07

Тургут Гасанов: «Чувство победы - великолепно! Моя цель - Чемпионат мира»

04 / 10 / 2025, 18:41
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30