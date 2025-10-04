"Пусть молятся": премьер-министр Грузии об участниках акции протеста

Кобахидзе также возложил ответственность на европейских политиков, в том числе на посла Евросоюза Грузии.

Все применившие насилие на акции протеста получат жесткий ответ и пусть молятся, чтобы пострадавший полицейский выжил, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Все получат очень жесткий ответ. Что касается правоохранителей, то есть пострадавшие, в том числе один из пострадавших находится в довольно тяжелом состоянии. У него перелом, гематома, и я могу сказать одно: я думаю, что те люди, которые это сделали, должны молиться. Государство будет очень строгим по отношению к любому, кто поднимет руку на полицейского. Эта реакция не будет для них простой и легкой", – заявил Кобахидзе.



"Вы знаете, что конкретные люди даже выразили прямую поддержку всему этому из-за границы, объявленной попытке свержения конституционного строя, в том числе выступил пресс-секретарь Евросоюза, который поддержал попытку свержения конституционного строя. Т. е. под таким заголовком была объявлена эта акция, и эту акцию поддержал официальный пресс-секретарь Евросоюза. На этом фоне особая ответственность лежит на том же после Евросоюза в Грузии", – сказал Кобахидзе.

Участники акции протеста в субботу вечером попытались ворваться во Дворец президента, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы.

В организационный комитет акции протеста вошли общественный деятель Паата Бурчуладзе, член "Нацдвижения" Ираклий Надирадзе, экс-прокурор Муртаз Зоделава, член "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе.

Министерство внутренних дел Грузии по делу о попытке штурма здания администрации президента возбудило уголовное дело против участников и организаторов акций по факту попытки штурма здания администрации президента Грузии в Тбилиси сразу по нескольким статьям, что подразумевает нападение на полицейского, призыв к смене или свержению власти, повреждение вещи, организацию группового насилия или участия в нем, а также попытку штурма или блокирования стратегического объекта.

