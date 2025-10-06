Трамп объявил о завершении первой фазы урегулирования на Ближнем Востоке

В течение недели завершится первая фаза плана президента США Дональда Трампа, направленного на урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной, а также освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС.

Об этом Трамп заявил во время парада в честь ВМС США, прошедшего в штате Вирджиния. Трансляцию мероприятия вел телеканал Fox News.

Американский президент призвал все стороны действовать без промедления. По его словам, времени остается все меньше, и если не будет найдено мирное решение, мир может столкнуться с масштабным кровопролитием, которого никто не желает.