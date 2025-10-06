Сборная Азербайджана победно начала чемпионат Европы

В Батуми начался командный чемпионат Европы по шахматам.

Сборные Азербайджана успешно стартовали, одержав победы в первом туре. Мужская команда, капитом которой является Теймур Раджабов, обыграла Словакию – 3:1. Партии на своих досках выиграли Шахрияр Мамедъяров и Айдын Сулейманлы. А Рауф Мамедов и Эльтадж Сафарли сыграли в своих партиях вничью.

Женская сборная, возглавляемая Илахой Гадымовой, убедительно переиграла Словению – 4:0. Победы на счету Ульвии Фаталиевой, Говхар Бейдуллаевой, Гюльнар Мамедовой и Аян Аллахвердиевой.

Отметим, что наши шахматистки выступают в статусе серебряных призеров чемпионата Европы.

Ниджат