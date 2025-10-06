 WSJ: Китай строит для Ирана объекты инфраструктуры в обмен на нефть | 1news.az | Новости
В мире

WSJ: Китай строит для Ирана объекты инфраструктуры в обмен на нефть

First News Media09:17 - Сегодня
WSJ: Китай строит для Ирана объекты инфраструктуры в обмен на нефть

Поставки иранской нефти в Китай осуществляются по бартерной схеме, по которой КНР строит в Иране объекты инфраструктуры, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников западных стран.

По их сведениям, в процессе поставок иранской нефти принимают участие китайская страховая компания Sinosure и финансовая организация Chuxin. Операции идут в обход международной банковской системы и часть средств идет на финансирование строительства инфраструктурных объектов. Так, в прошлом году порядка $8,4 млрд из платежей за иранскую нефть были направлены на крупные инфраструктурные объекты, которые Китай строит в Иране.

КНР, указывает издание, с начала века обязался вложить в строительство инфраструктуры в Иране порядка $25 млрд. При этом объем инфраструктурных работ Китая в исламской республике увеличился с 2021 года.

Помимо помощи в строительстве инфраструктуры, Иран использует доходы от продажи нефти для покупки напрямую китайских товаров.

Источник: ТАСС

250



Башара Асада пытались отравить в Москве - Сирийская обсерватория по правам человека

Президент Польши ежедневно общается с призраком - ФОТО

Более 300 школ РФ запретили ношение хиджабов и никабов

Путин: Если бы НАТО не приблизилась к границам РФ, конфликта в Украине можно было избежать

