Хакан Фидан: Более скоординированная деятельность ОТГ делает нас устойчивее к кризисам

Происходящие сегодня крупные геостратегические изменения, как и во всех других регионах, оказывают влияние и на тюркский мир. Однако растущая институционализация и более скоординированная деятельность Организации тюркских государств (ОТГ) делают нас более устойчивыми перед лицом этих кризисов. Это корпоративные отношения, которые мы развиваем все вместе. С другой стороны, развитие странами тюркского мира своей экономики, инфраструктуры, технологий, оборонного потенциала, основных услуг, а также дальнейшее совершенствование промышленной инфраструктуры, по сути, еще больше укрепляет каждое государство.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью представителям медиа заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, прибывший в Азербайджан для участия в 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

По его мнению, по мере развития сильных государственных объединений формируется более мощная организация. «Поэтому я надеюсь, что в будущем мы будем свидетелями тюркского мира, более устойчивого к глобальным кризисам. Наши лидеры обсудят этот вопрос завтра в Габале. Проведение 12-го Саммита Совета глав государств ОТГ в городе Габала Азербайджана - большая честь. Ведь представить столь прекрасный город тюркского мира нашим лидерам и принимать их здесь - очень приятно», - подчеркнул глава МИД Турции.

Он также обратил внимание на то, что основой внешней политики Турции в настоящее время является обеспечение стабильности в регионе. «Для создания стабильности существует несколько условий. Во-первых, необходимо максимально урегулировать или завершить войны и конфликты. Во-вторых, развивать экономическое сотрудничество на равноправной основе. В результате этого все смогут пользоваться благами процветания. В-третьих, институционализировать и активизировать отношения и региональные структуры. С этой перспективой мы действуем в нашем регионе. Это всегда наблюдается и в наших отношениях с тюркским миром, и в совместной региональной работе. Перспектива внешней политики, выдвинутая Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и усилия, предпринимаемые Анкарой, направлены именно в этом направлении. Таким образом, мы используем региональную силу, авторитет и лидерство Турции для обеспечения стабильности в регионе», - добавил Х. Фидан.