Премьер Франции Лекорню подал в отставку

12:06 - Сегодня
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал президенту республики Эмманюэлю Макрону прошение об отставке на фоне критики со стороны оппозиции после оглашения обновленного состава правительства.

Как сообщила газета Le Figaro со ссылкой на заявление Елисейского дворца, глава государства его отставку принял.

Отметим, что только накануне Лекорню объявил о назначениях в новое правительство страны. Некоторые министры из состава предыдущего кабмина сохранили свои должности.

Таким образом срок пребывания Лекорню на посту главы кабмина оказался самым коротким за всю историю Пятой республики. До него рекорд по наименее продолжительному пребыванию во главе правительства принадлежал Мишелю Барнье, который ушел в отставку спустя чуть более трех месяцев после назначения в декабре 2024 года.

Источник: ТАСС

Трагедия в Тбилиси: обнаружены тела трех членов семьи

Путин: Если бы НАТО не приблизилась к границам РФ, конфликта в Украине можно было избежать

Опасный вирус начал распространяться на юге Китая

Новая «Кумари»: Двухлетняя девочка провозглашена живой богиней в Непале - ФОТО - ВИДЕО

