Алимурад Гаджизаде о своем выступлении на III играх стран СНГ

«Вчера дистанция в 200 метров далась мне лучше, чем сегодняшняя в 1000 метров».

Как передает 1news.az, об этом сказал Азербайджанский гребец на байдарке Алимурад Гаджизаде, в рамках III игр стран СНГ.

По мнению гребца, это связано с особенностями его тренировочного процесса: «Похоже, в этом году тренировки лучше развили мои спринтерские качества».

Алимурад Гаджизаде выразил уверенность в своих будущих результатах: «На следующих соревнованиях я выступлю лучше».