Главный тренер сборной Азербайджана оценил дебют човгана на Играх стран СНГ

Сборная Азербайджана по човгану впервые принимает участие в Играх стран СНГ, где соревнования проходят на очень высоком уровне.

Как передает 1news.az, об этом заявил главный тренер команды Намиг Оруджов.

Комментируя сегодняшнюю победу, тренер подчеркнул, что этот успех является высоким результатом для азербайджанского коневодства.

Н. Оруджов также отметил, что участие в Играх СНГ - это «большой скачок» для международных игр по човгану.

«Мы очень рады, что около 50 государств присоединились к организации, занимающейся човганом.

Эта игра показывает, что уже в ближайшие годы количество команд может составить не 6, а 10 или даже 15», - заключил Намиг Оруджов.