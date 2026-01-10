Завершился международный турнир по горнолыжному спорту Azerbaijan Open - ФОТО

В рамках календаря Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) состоялись соревнования третьего, заключительного дня международного турнира по горнолыжному спорту Azerbaijan Open.

В последний день турнира, проводимого при совместной организации Федерации зимних видов спорта Азербайджана и Туристического центра «Шахдаг», спортсмены соревновались в дисциплине слалом, разыграв призовые места.

По итогам заездов победу одержала представительница Казахстана Ксения Брежная. Второе место заняла ее соотечественница Далел Талкунова, третьей стала горнолыжница из Узбекистана Ксения Григорьева.

Отметим, что в турнире Azerbaijan Open наряду с Азербайджаном приняли участие спортсмены из Швейцарии, Венгрии, Словении, Грузии, Гонконга, Саудовской Аравии, Турции, Непала, Узбекистана и Казахстана. В соревнованиях выступили 25 спортсменов различных возрастных категорий.

Азербайджан на турнире представляла горнолыжница Анастасия Папатома.