Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике - ФОТО

Королевская шведская академия наук присудила Нобелевскую премию по физике 2025 года трем учёным: Джону Кларку, Мишелю Деворе и Джону М. Мартинису «за открытие макроскопического квантового туннелирования и квантования энергии в электрической цепи».

Исследователи построили сверхпроводящую электрическую цепь с джозефсоновским переходом (Josephson junction), в которой они смогли наблюдать два ключевых квантовых явления: туннелирование и дискретное (квантованное) изменение энергии.

Важность работы заключается в том, что эти эффекты были продемонстрированы не на одиночных частицах, а в системе, достаточно большой, чтобы держать её в руке, то есть на «макроскопическом» уровне, что ранее считалось проблематичным.

Когда система находилась в состоянии, где ток протекал без напряжения (то есть «заблокированное состояние»), она «прорывалась» через энергетический барьер благодаря туннелированию - и при этом изменение состояния сопровождалось появлением напряжения.

Они также показали, что система поглощает или испускает энергию не непрерывно, а отдельными «порциями», то есть что её энергетические уровни квантованы.

Это открытие проливает свет на границу между квантовым и классическим мирами и показывает, что квантовые эффекты могут проявляться в объектах, которые превышают обычно допустимые размеры для «чистой» квантовой механики.

Работа создает фундамент для развития новых квантовых технологий: квантовых компьютеров, датчиков, криптографии и т.д.

Джон Кларк работает в Университете Калифорнии, Беркли (США), Мишель Деворе является профессором в Йельском университете и Университете Калифорнии в Санта-Барбаре, а Джон М. Мартинис - профессор Университета Калифорнии в Санта-Барбаре.

Сумма премии составляет 11 миллионов шведских крон, которую распределят между тремя лауреатами - официальная церемония вручения пройдёт 10 декабря 2025 года в Стокгольме.