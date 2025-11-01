С сегодняшнего дня в армянские паспорта ставится новый штамп без горы Агрыдаг

Пользователи армянских социальных сетей публикуют видео, свидетельствующие об удалении изображения Агрыдаг соштампов о въезде/выезде из Армении.

Об этом сообщают армянские СМИ. Отметим, что решение было принято 11 сентября.

Согласно новому решению, на календарном штампе будет отображаться слово АРМЕНИЯ» на армянском и английском языках, наименование пункта пропуска государственной границы, день, месяц и год пересечения государственной границы, номер контрольного знака, отметка о выезде/въезде, номер календарного штампа и отличительные знаки воздушного, железнодорожного или автомобильного пунктов пропуска соответственно.