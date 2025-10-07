Эрдоган: Турция надеется на дальнейший прогресс в мирном процессе на Южном Кавказе

Турция не просто отслеживает процессы на Южном Кавказе, но и искренне стремится внести вклад в обеспечение мира и стабильности в данном регионе.

Воспринимаем совместную декларацию, подписанную 8 августа в Вашингтоне с участием лидеров Азербайджана и Армении, как позитивный шаг в этой сфере. Ожидаем дальнейших инициатив в данном направлении.

Об этом, как сообщает АЗЕРТАДЖ, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

Турецкий лидер выразил удовлетворение визитом в Азербайджан, назвав Габалу «отражением древней культуры тюркского мира».

Президент Турции вновь поздравил лидеров тюркских государств с 3 октября – Днем сотрудничества тюркских государств.

По его словам, Анкара готова способствовать укреплению взаимодействия в тюркском мире во всех областях, в том числе в оборонной сфере. «За прошедшие 16 лет наша организация добилась весомых успехов, к которым добавляются новые достижения», - констатировал турецкий лидер, подчеркнув значимость консолидации и сотрудничества стран ОТГ «на фоне кризиса международного права» и «бездействия Совета Безопасности ООН по многим вопросам».

Реджеп Тайип Эрдоган указал на особую актуальность темы нынешнего саммита, назвав выбор повестки «очень своевременным и значимым».

По словам Президента Турции, ОТГ должна также тесно контактировать с другими международными структурами. В этой связи он подчеркнул значимость согласованного в Габале формата «ОТГ плюс».

Президент Эрдоган отметил, что тюркский мир может сыграть более активную роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе.