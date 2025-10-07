В Германии тяжело ранили новоизбранного мэра города: она в критическом состоянии

Мэр города Хердеке, расположенного в земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии, Ирис Штальцер, получила ножевые ранения, сообщают OVB и Tagesschau.

На 57-летнюю Ирис Штальцер напали перед домом. По данным WDR, ее обнаружил сын. Штальцер рассказала ему, что на нее напали несколько мужчин на улице. По данным OVB, Штальцер находится в критическом состоянии. Bild пишет, что она получила множественные ножевые ранения в живот и спину.

О нападавшем (или нападавших), а также об их мотивах пока ничего не известно. Полиция подтвердила газете Zeit, что проводит поисковую операцию по поимке преступников, не сообщив других подробностей.

Ирис Штальцер — представительница Социал-демократической партии Германии (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD). Она была избрана мэром Хердеке 28 сентября, набрав во втором туре выборов 52,8% голосов.

Источник: Meduza