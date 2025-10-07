Азербайджанские фехтовальщики завершили соревнования с 9 медалями

В рамках III Игр стран СНГ во Дворце спорта Гянджи завершились соревнования по фехтованию.

Как передает 1news.az, юношеская сборная Азербайджана по фехтованию на шпагах проиграла в финалеРоссии (45:35) и завоевала серебряные медали.

Наряду с этим, наша вторая состоящая из девушек команда по фехтованию на саблях в полуфинале уступила России (18:45) и завоевала бронзовую медаль.

Основная же команда девушек в полуфинале победила Узбекистан - 45:37.

В финале азербайджанские фехтовальщицы проиграли сборной России со счетом 35:45 и завоевали серебряные медали.

Ранее наши фехтовальщики завоевали 6 бронзовых медалей.

Таким образом, сегодня были подведены итоги соревнований по фехтованию.

