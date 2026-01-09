Объявлена дата проведения Чемпионата мира по човкану в Баку

Определена дата проведения Чемпионата мира по човкану в Баку в этом году.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации конного спорта Азербайджана, соревнования пройдут в конноспортивном центре «Бина» с 1 по 14 июня.

Наряду с Азербайджаном, на данный момент подтверждено участие Мальты, Польши, Узбекистана, Казахстана, Нигера и Нигерии. С целью доведения числа стран-участниц до девяти команды, занявшие первые два места на предстоящем в феврале чемпионате Аргентины, также получат право на участие в Кубке мира. Один участник примет участие в турнире по специальному приглашению Международной федерации човкана.

Это второй Чемпионат мира по човкану, проводимый в Азербайджане. Ранее наша страна принимала мировое первенство в 2024 году.