Эрдоган ожидает продолжения процесса азербайджано-армянской нормализации - ФОТО

Турция выступает за меры по установлению мира и стабильности на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал на своей странице в социальной сети Х.

«Мы не только следим за развитием событий на Южном Кавказе, но и искренне поддерживаем шаги, предпринимаемые для установления мира и стабильности в регионе», - заявил турецкий лидер.

«Мы рассматриваем совместную декларацию, подписанную между Азербайджаном и Арменией 8 августа, как позитивный шаг в этом направлении, и надеемся, что она будет иметь продолжение», - подчеркнул он.

Эрдоган также приветствовал подписанное в марте этого года соглашение между Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном об определении точки стыка границы.