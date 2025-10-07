Эрдоган ожидает продолжения процесса азербайджано-армянской нормализации - ФОТО
Турция выступает за меры по установлению мира и стабильности на Южном Кавказе и в Центральной Азии.
Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал на своей странице в социальной сети Х.
«Мы не только следим за развитием событий на Южном Кавказе, но и искренне поддерживаем шаги, предпринимаемые для установления мира и стабильности в регионе», - заявил турецкий лидер.
«Мы рассматриваем совместную декларацию, подписанную между Азербайджаном и Арменией 8 августа, как позитивный шаг в этом направлении, и надеемся, что она будет иметь продолжение», - подчеркнул он.
Эрдоган также приветствовал подписанное в марте этого года соглашение между Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном об определении точки стыка границы.
Türk Devletleri Teşkilatı 12’nci Zirvesi’ni Azerbaycan’da, köklü tarihimizin izlerini taşıyan güzide şehir Gebele’de gerçekleştirdik.
İmzaladığımız Gebele Bildirisi’nin Türk dünyası başta olmak üzere tüm dost ve kardeş ülkelere hayırlı olmasını temenni ediyorum.… pic.twitter.com/WDwhpoxrD3 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 7, 2025