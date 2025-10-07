ОТГ имеет потенциал стать одним из ключевых геополитических узлов Евразии

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Глобальный мир XXI века характеризуется не столько противостоянием двух блоков, сколько многополярностью и ростом значимости региональных альянсов. В такой системе региональные объединения — нации, обладающие общим культурным кодом или общими вызовами — получают шанс выступать не только как вспомогательные площадки, но как самостоятельные игроки.

В этом контексте Организация тюркских государств (ОТГ) приобретает особую значимость: она не просто выражает культурное единство, но стремится функционировать как политико-стратегическая, экономическая и даже оборонная платформа.

ОТГ, будучи центром конвергенции интересов тюркоязычных стран, начинает играть роль регионального актора, способного стать полноценным геополитическим актором, способным влиять на процессы в Евразии и дальше. XII Саммит, проходящий в Габале, выступает отправной точкой этого преобразования.

Саммит ОТГ в Габале: формат, символика и институциональные ожидания

Выбор Габалы в качестве места проведения — важный символический шаг. Город не является лишь административным центром в Азербайджане, это древний азербайджанский город, который призван подчеркнуть пространственную глубину тюркского мира.

Переход председательства от Кыргызстана к Азербайджану после саммита станет формальным закреплением роли Баку как центра лидерства в организации.

На саммите запланированы не только пленарные дискуссии, но и двусторонние встречи лидеров, заседания Совета министров иностранных дел, стратегические сессии. Эти форматы открывают пространство для выдвижения новых инициатив, переговоров и координации на высшем уровне.

Принятие Габальской декларации и других связанных документов может ознаменовать переход ОТГ в новую фазу — от декларативной координации к институциональной зрелости.

Этапы и динамика развития ОТГ: от культурного единства к стратегическому партнёрству

Идея тюркской интеграции, уходящая корнями в многовековую историю, нашла своё институциональное воплощение в 2009 году, когда в древнем Нахчыване был подписан учредительный договор, положивший начало Организации тюркских государств. Тогда в альянс вошли Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан — страны, объединённые не только языком, но и общей исторической памятью.

Со временем круг расширился. Узбекистан стал полноправным членом в 2019 году, а статус наблюдателей последовательно получили Венгрия, Туркменистан, Турецкая Республика Северного Кипра и, в 2023 году, Организация экономического сотрудничества. Этот факт сам по себе подтверждает растущую привлекательность ОТГ как авторитетной и открытой платформы.

Однако главное — не только количественный рост, но и качественное преобразование. Если изначально организация фокусировалась на гуманитарной и культурной кооперации, то сегодня речь идёт уже о многопрофильной повестке: от энергетики и транспорта до цифровых технологий, обороны и стратегической безопасности. В этих переменах — чёткий сигнал: ОТГ уверенно переходит от символического единства к реальному влиянию на региональную и глобальную архитектуру.

Расширение повестки и институциональная глубина: новая роль ОТГ

Сегодня деятельность Организации тюркских государств значительно вышла за пределы традиционного культурного сотрудничества. В повестке ОТГ — широкий спектр приоритетных направлений, от которых зависит будущее региональной интеграции.

Особое внимание уделяется развитию транспортных и логистических коридоров «Север–Юг» и «Восток–Запад», а также возрождению Великого шелкового пути — исторического маршрута, соединяющего Евразию. В энергетическом секторе страны объединяют усилия в области газо- и нефтетранзита, а также продвижении возобновляемых источников энергии и создании «зелёных коридоров».

Цифровая интеграция становится одним из ключевых драйверов сотрудничества: внедряются электронные системы, такие как e-Permit, e-CMR, e-TIR и цифровая таможня, а проект «Цифровой шелковый путь» призван вывести связи между странами на новый технологический уровень.

Не менее значимо и культурно-информационное сотрудничество, которое реализуется через Парламентскую ассамблею тюркских государств (ТюркПА) и Фонд тюркской культуры и наследия со штаб-квартирой в Баку, подтверждая культурное лидерство Азербайджана.

Кроме того, создаются совместные инвестиционные инструменты — азербайджано-узбекский и азербайджано-кыргызский фонды, способствующие расширению экономического взаимодействия.

Таким образом, ОТГ перестаёт быть просто объединением по этнокультурному признаку и превращается в многоаспектную платформу, способную генерировать синергетические эффекты, усиливать взаимозависимость и устойчивость своих членов.

Азербайджан как стратегический драйвер ОТГ

Азербайджан давно играет роль не просто члена, а архитектора организации и двигателя интеграции. Выступление Президента Алиева на саммите стало очередным подтверждением этой роли. Он подчеркнул, что Азербайджан за два года совершил множество дипломатических шагов, вложил значительные инвестиции, продвинул идеи транспортной и цифровой интеграции.

В Шушинском неформальном саммите 2024 года он озвучил амбицию превратить ОТГ в один из центров силы мирового масштаба: «XXI век должен стать веком процветания тюркского мира». Это заявление стало историческим вызовом для всех членов организации.

Азербайджан также реализует проекты на освобождённых территориях с участием братских стран: школы, творческие центры, культурные учреждения. Например, в Физули с участием Узбекистана открыта школа, Казахстан построил творческий центр, свой вклад вносят Кыргызстан и Венгрия, что является символом тюркской солидарности на земле.

В экономическом измерении Азербайджан выступает в роли узла транзитной логистики и энергетики, используя своё географическое положение между Кавказом, Каспием и Центральной Азией.

Символическое лидерство важно, но Азербайджан подкрепляет его конкретными шагами: финансированием инфраструктурных проектов, влиянием в институтах ОТГ, продвижением стратегических инициатив. Это сочетание усиливает авторитет страны внутри тюркского мира и за его пределами.

ОТГ как архитектура безопасности: вызовы и возможности

Выбор темы XII Саммита ОТГ — «Региональный мир и безопасность» — символичен и стратегически выверен. Он отражает нарастающее стремление тюркских государств к формированию собственной системы безопасности и укреплению геополитической субъектности. Как подчеркнул в своем выступлении Президент Ильхам Алиев, вопрос оборонного сотрудничества должен перейти из декларативной в практическую плоскость — от координации к действию.

Становление ОТГ в качестве архитектуры безопасности предполагает реализацию сразу нескольких направлений. Среди них — регулярные совместные военные учения, стандартизация военных доктрин, запуск совместных проектов в сфере оборонной промышленности и обмен технологиями. В эпоху цифровых угроз особое значение приобретает кибербезопасность, защита критической инфраструктуры и выстраивание единого информационного щита. Немаловажно и развитие механизмов стратегической аналитики, обмена разведывательными данными, а также координация внешнеполитических позиций по ключевым вопросам региональной и глобальной безопасности.

Такое усиление может превратить ОТГ в не просто объединение по культурно-историческому признаку, а в полноценного гаранта стабильности на евразийском пространстве. Но путь этот не лишён вызовов.

Суверенитет государств-членов требует деликатного баланса: не все готовы передавать полномочия в сфере обороны на наднациональный уровень. Внешнеполитическая реакция крупных держав — ещё один фактор риска: рост влияния ОТГ может быть воспринят как вызов устоявшимся структурам. Кроме того, различия в экономическом и военном потенциале участников, необходимость устойчивого финансирования и выстраивание механизмов разрешения внутренних разногласий станут ключевыми тестами на зрелость организации.

Тем не менее, именно через преодоление этих барьеров ОТГ может выйти на новый уровень — от политического форума к полноценной стратегической платформе, способной формировать повестку в вопросах мира, обороны и коллективной безопасности.

ОТГ как цивилизационная и стратегическая сеть: между идентичностью и влиянием

Организация тюркских государств сегодня выстраивается не только как политический и экономический альянс, но и как цивилизационная платформа с растущим стратегическим потенциалом. Её главная сила — в исторически сложившейся культурной общности, глубокой идентичности, коренящейся в тысячелетней истории тюркской государственности, науки, торговли, искусства. Этот ресурс "мягкой силы" уже трансформируется в реальные политические и институциональные механизмы.

Интеграция в области образования, культуры, языковых программ, медийных инициатив формирует культурный каркас ОТГ. Институты вроде ТюркПА и Фонда тюркской культуры и наследия (Баку) становятся не только символами, но и площадками выработки общего стратегического дискурса, связывая гуманитарное измерение с геополитическим.

Если эта институционализация будет углублена, ОТГ имеет потенциал стать одним из ключевых геополитических узлов Евразии — как гарант стабильности на стыке Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока, как транзитный и логистический хаб между Европой и Азией, и как самостоятельный голос на международной арене. Но для этого требуется накопление автономного ресурсного потенциала и стратегической устойчивости.

Глобальный потенциал и сценарии развития

При глубокой институционализации ОТГ может стать одним из ключевых геополитических узлов, выступая при этом: 1) в качестве гаранта стабильности в зоне взаимодействия Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока; 2) транзитного и экономического хаба между Европой, Азией и Ближним Востоком; 3) голосом глобального масштаба, участвуя в международных институтах, в формировании альтернативных платформ и инициатив.

Если организация сможет накопить достаточную автономию, ресурсную базу и стратегический вес, её влияние выйдет далеко за пределы тюркского мира.

В этом случае будущее ОТГ можно рассматривать через несколько сценариев:

Сценарий "Объединённой безопасности" — быстрый переход к общим механизмам безопасности, запуск совместных ведомств, активное финансирование оборонных проектов. Экономико-инфраструктурный сценарий — фокус на развитии логистики и транспорта, энергетики, цифровых коридоров и совместных экономических проектов, с постепенным включением элементов безопасности. Гибридный сценарий — параллельное развитие инфраструктурно-экономической и оборонной составляющей, без слишком резких шагов к централизации. Именно этот путь представляется наиболее реалистичным в среднесрочном плане.

Успех Габалинского саммита и принятой декларации обусловлен тем, насколько декларация останется декларацией или превратится в рамочный документ с обязательствами. Декларации без механизмов — лишь символы. Для эффективности ее необходимы соответствующие инструменты реализации: создание рабочих групп, бюджетных фондов, бюрократических механизмов.

Уровень координации внешней политики государств-членов, согласование внешних шагов, решений по спорным вопросам; реакция внешних игроков (Россия, Китай, ЕС, США); способность ОТГ и отдельных ее членов лавировать интересами и не становиться пешкой в чужих альянсах – важнейшие условия успеха.

Обязательным условием геополитического успеха ОТГ является также формирование социального и культурного восприятия интеграции внутри стран: создание «чувства принадлежности» к тюркской семье среди граждан.

Без этого даже самые амбициозные стратегии рискуют остаться проектами элит.

Заключая сказанное…

XII Саммит ОТГ в Габале, проходящий на фоне выступления главы Азербайджана и ключевых лидеров, станет поворотной точкой для организации. Уже сегодня она располагает силой культурной идентичности, растущим экономическим и инфраструктурным ресурсом и амбициями по выходу в стратегическую геополитическую игру.

Азербайджан выступает не просто как активный участник, но как ядро интеграции, сочетая символическое лидерство с реальными инвестициями и инициативами на земле. Саммит должен закрепить переходное состояние ОТГ к более зрелому, структурированному союзу.

Если ОТГ сумеет всесторонне укрепить безопасность, координированную внешнюю политику и устойчивую институциональную базу, она имеет шанс стать не просто региональной организацией, а одним из значимых геополитических акторов Евразии. XXI век может стать веком тюркского возрождения не только культурного, но и стратегического.