Идеология, суверенитет, безопасность: Новый щит Азербайджана

Сегодня понятие сильного государства определяется не только экономической и военной мощью, но и устойчивостью системы идеологической безопасности.

Идеологические границы государства столь же важны, как и его физические рубежи. Ведь когда эти границы нарушаются, под угрозу попадают национальная идентичность, суверенная воля и историческая память народа.

Ведущие страны мира давно осознали значимость этой проблемы и принимают конкретные меры для защиты своего идеологического пространства. Так, во Франции и Германии действуют строгие законы против дезинформации и пропаганды, подрывающей основы государственности. В США ведется постоянный мониторинг деятельности внешних структур, влияющих на внутренние политические процессы. В Китае и Сингапуре особое внимание уделяется защите информационного пространства и формированию устойчивого национального дискурса. Россия также активно использует инструменты контроля над медиа и политическими силами для подлинной защиты общественных интересов.

В Грузии в последние годы усиливается контроль над политическими структурами и медиа, финансируемыми из-за рубежа. На государственном уровне принимаются законы, направленные на ограничение влияния внешних грантовых сетей, способных воздействовать на внутренние политические процессы. Параллельно развиваются программы по укреплению национальной идентичности и медиаграмотности, что рассматривается как элемент защиты от идеологического давления извне.

В Армении же ситуация складывается диаметрально противоположным образом. Здесь влияние внешних центров давно стало частью политической системы: значительная часть неправительственного сектора, медиа и экспертных структур напрямую зависит от зарубежного финансирования. Эти силы активно формируют общественное мнение, навязывая обществу выгодные внешним кураторам нарративы - от вопросов безопасности и внешней политики до интерпретации истории и национальной идентичности. Под предлогом «демократических реформ» и «европейских ценностей» в стране фактически размываются основы суверенной идеологической политики. В результате Армения оказалась в положении, когда внутренние политические процессы все чаще определяются не национальными интересами, а стратегическими установками внешних игроков.

Несмотря на усиливающееся влияние внешних политических центров, власти Армении периодически заявляют о намерении ограничить вмешательство извне. В Ереване время от времени звучат инициативы по усилению контроля над деятельностью неправительственных организаций, прозрачности иностранных грантов и регулированию информационного пространства. Однако эти шаги носят, как правило, декларативный характер и не приводят к реальным результатам.

Армянское руководство, находящееся в зависимости от западных доноров и поддерживаемое иностранными фондами, не решается на системные меры, которые могли бы сократить влияние внешних игроков на внутреннюю политику. Более того, часть правящих элит сама заинтересована в сохранении этого механизма, поскольку именно через него обеспечивается политическая и медийная поддержка действующих властей.

В результате борьба с внешним идеологическим вмешательством в Армении носит формальный и избирательный характер: с одной стороны, власти пытаются демонстрировать независимость, с другой - сохраняют зависимость от тех же структур, которые формируют общественное сознание в нужном для внешних акторов направлении.

Эти примеры показывают, что каждая страна стремится укрепить свои идеологические барьеры в зависимости от национальных интересов и приоритетов.

Псевдопозиция как инструмент внешнего влияния

В Азербайджане угрозу идеологической стабильности к сожалению, представляют не только внешние силы, но и внутренние антигосударственные элементы. Среди них ПНФА, «Мусават», а также группы, прикрывающиеся феминистской, либеральной или псевдодемократической риторикой. Не секрет, что антигосударственная деятельность этих сил, управляемых внешними, враждебными Азербайджану, силами, давно утратила признаки конструктивизма и превратилась в организованную идеологическую диверсию, направленную на подрыв национального единства.

И тут Азербайджанское государство не должно ограничиваться лишь обороной, а напротив, вести наступательную идеологическую политику, направленную на укрепление национальных ценностей и разоблачение деструктивной оппозиции. Если потребуется, то партии вроде ПНФА и «Мусават», финансируемые извне и ставшие марионетками антиазербайджанских сил, должны быть раз и навсегда выведены с политической сцены.

Псевдополитики без прошлого и будущего

Не стоит забывать, что именно эти фигуры годами распространяли пораженческие и лживые утверждения: «власть не хочет и не способна вернуть Карабах», «Азербайджан никому не известен», «у страны нет союзников», «Азербайджан изолирован и одинок», «армия в упадке» и другие заявления, подрывавшие доверие общества.

Из года в год, из десятилетия в десятилетие невежественные оппозиционные идеологи – Али Керимли, Иса Гамбар и подобные им насаждали в общественном сознании догматический постулат: путь к освобождению Карабаха пролегает только через «освободительную революцию». Они убеждали азербайджанское общество в якобы неспособности руководства страны освободить оккупированные земли.

Успешное контрнаступление Азербайджанской армии в 2020 году продемонстрировало иную реальность: весь мир с восхищением наблюдал за мощью вооруженных сил нового поколения. На поле боя армянские оккупационные подразделения были разгромлены доблестной, самоотверженной и с точки зрения военных технологий поистине уникальной армией. Эта историческая Победа не только полностью восстановила территориальную целостность Азербайджана, но и изменила баланс сил в регионе. Тремя годами позже, осенью 2023 года победоносная Азербайджанская армия провела блестящую антитеррористическую операцию, очистив Карабах от сепаратистской хунты. Тем самым был полностью восстановлен государственный суверенитет нашей страны.

Деструктивная оппозиция и старый идеологический аппарат

Сегодня деструктивные силы под видом «борьбы за демократию» разыгрывают новый сценарий - информационную провокацию, но за громкими словами скрываются только политическое банкротство и желание реванша.

Те, кто ранее не имел никакого отношения к успехам Азербайджана и отрицал национальное единство, сегодня добровольно превращаются в инструменты внешнего влияния. Они утратили моральное право называться национальными политиками. Их агрессивное поведение – это симптом синдрома политического истощения, за которым стоят фейки и провокации.

Стоит отметить, что многие современные угрозы уходят корнями в эпоху идеологического застоя, когда господствовало влияние фигур, наподобие бывшего руководителя Администрации Президента и Национальной Академии наук Азербайджана Рамиза Мехтиева, который сегодня обвиняется в особо тяжких преступлениях и на период предварительного расследования содержится под домашним арестом. Как сообщалось, Мехтиев обвиняется по следующим статьям Уголовного кодекса: статья 274 («Государственная измена»), статья 278 («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти»), статья 193-1 («Легализация денежных средств, полученных преступным путём»).

Застойное наследие Рамиза Мехтиева

Мехтиев годами выстраивал систему, где лояльность ставилась выше компетентности, а догматизм - выше анализа, что тормозило развитие политической мысли и формирование здоровой, конструктивной оппозиции.

Оказалось, что после ухода из власти Мехтиев всеми силами пытался вернуть утраченные позиции. Скандальное письмо в Россию, обнаруженное и распространенное в медиа, раскрыло его планы по созданию так называемого «государственного совета» из 50 человек, который должен был контролировать все три ветви власти. Согласно информации, распространенной медиа, в этом списке одним из представителей оппозиционного лагеря в «совете» является председатель партии «Народный фронт Азербайджана» (ПНФА) Али Керимли, а другим - член так называемого «Национального совета» Гюльтекин Гаджибейли, что лишь подтверждает существование тайного союза между старой номенклатурой и псевдооппозиционными силами.

Как оказалось, Мехтиев целенаправленно использовал Керимли в качестве инструмента для поддержания собственной власти, создавая иллюзию «оппозиции, способной создать угрозу властям». Это, по его мнению, позволило бы ему удерживать позиции и манипулировать повесткой.

И тот факт, что после отстранения Мехтиевa от должности активность ПНФА сошла на нет, явственно подтверждает зависимость деструктивной оппозиции от старой административной системы.

Что касается Гюльтекин Гаджибейли, то она была включена в «список» с целью создания каналов влияния на Запад и придания планируемому перевороту внешней легитимности.

Все это демонстрирует, что Мехтиев стремился сформировать систему, в которой оппозиция служила бы прикрытием для его закулисных интриг и впоследствии - внешнего вмешательства.

История как предупреждение

Опыт первых лет независимости показывает: слабость государства приводит к хаосу и угрозе суверенитету и независимости.

Сегодня на фоне сложной геополитической картины, Азербайджан обязан быть сильным политически, экономически и идеологически.

Атаки нового времени ведутся не армиями, а идеями и фейками. Поэтому защита национального сознания – это не абстрактное понятие, а ключевой элемент национальной безопасности.

Сегодня именно идеологическая устойчивость становится главным щитом государства. Азербайджан своей исторической Победой уже доказал, что способен отстаивать свои земли с оружием в руках. Теперь настало время с той же решимостью защищать информационные и нравственные рубежи - от лжи, манипуляций и псевдополитиков, живущих за счет внешних подачек и чужой воли.

И пока враждебные силы пытаются навязать свои сценарии, Азербайджан твердо идет своим путем.

Народ, сумевший вернуть Карабах, не позволит никому - ни за рубежом, ни внутри страны - вновь посягнуть на свой государственный суверенитет, единство и историческую правду. Азербайджан вступил в новую эпоху - эпоху сильного государства, где национальные интересы стоят выше амбиций, а идеологическая безопасность становится одним из важнейших приоритетов.

Те же, кто по старой привычке играет по чужим сценариям и питает иллюзии о «переворотах», обречены остаться на обочине истории.

Будущее принадлежит тем, кто верит в свой народ, в свое государство и в тот путь, который Азербайджан выбрал - путь силы, независимости и достоинства.