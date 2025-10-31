От преступлений к ответственности. Азербайджан разоблачает колониальное наследие Бельгии

Мир без справедливости невозможен - руководствуясь этим принципом, Азербайджан последовательно утверждает его на глобальном уровне, занимая одно из ведущих мест в международных усилиях по построению равноправного миропорядка, в том числе в борьбе против колониализма.

В этом контексте Азербайджан выступает глобальной платформой для народов, стремящихся к независимости и свободе. Важную роль в реализации этой миссии играет Бакинская инициативная группа (БИГ), оказывая поддержку как народам и территориям, которые все еще находятся под колониальным или неоколониальным гнетом, так и тем, кто уже освободился от него, но продолжает добиваться восстановления исторической справедливости.

Одним из самых ужасающих примеров эксплуатации и человеческих страданий в результате колониализма являются зверства, совершенные Бельгией в Африке. Факты искоренения местных религий, навязывание культурных норм, имевшие место в период колониального господства, привели к глубоким культурным и духовным ранам, которые сохраняются по сей день.

Сегодня в Баку проходит международная конференция на тему «Бельгийский колониализм: признание и ответственность». Мероприятие, посвященное колониальному прошлому Бельгии и его продолжающимся до сегодняшнего дня тяжелым последствиям, Бакинская инициативная группа организовала в Азербайджане впервые.

В конференции принимают участие представители бывших колоний Бельгии – Демократической Республики Конго, Руанды и Бурунди, дипломаты и официальные лица. Также в мероприятии участвуют специалисты в области международного права, историки, исследователи, активисты гражданского общества и эксперты по вопросам репараций из 8 стран. Участники обсуждают преступления, совершенные Бельгией в колониальный период, ее неоколониальную политику и вопросы выплаты компенсаций (репараций).

В числе тяжких преступлений, совершенных бельгийской колониальной политикой в Конго - убийство более 10 миллионов человек, отсечение рук десятков тысяч людей и разграбление культурных ресурсов страны.

Распространив в 1933 году 600 тысяч так называемых «этнических удостоверений личности» в Руанде и Бурунди, Бельгия проводила политику этнического разделения, что впоследствии создало почву для геноцидов в 1972 и 1994 годах. В 1940–1950-х годах 20 тысяч детей-метисов были насильственно разлучены с семьями и вывезены в Бельгию.

Сегодня в музее Тервюрен в Бельгии хранится 180 тысяч артефактов, присвоенных в период бельгийской колонизации. Более 40 тысяч культурных артефактов (маски, культовые предметы) были вывезены в этот музей из Руанды.

Сегодня Бакинская инициативная группа ведет работу по включению в рамках международного права темы выплаты Бельгией компенсаций за преступления, совершенные в ее бывших колониях, в повестку международных организаций.

«Всем хорошо известны человеческие трагедии, имевшие место в странах Центральной Африки. Мировое сообщество должно принять эту информацию во внимание. Никто не может стереть эти факты из истории», - заявил на конференции исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов. Он подчеркнул, что колониальная политика все еще продолжается. Однако некоторые стороны пытаются отвлечь внимание международного сообщества от столкновений и давних требований репараций. «Верю, что в результате сотрудничества и при поддержке Бакинской инициативной группы мы поднимем в международных организациях вопрос о выплате компенсации за преступления, совершенные в Центральной Африке. Мы добьемся успеха в этом деле», - сказал Аббас Аббасов.

Бельгийский журналист и независимый исследователь Дьедонне Квебе-Кимпеле, рассказывая о периоде бельгийского колониального правления в Конго, отметил, что колонизаторы использовали чудовищные методы наказания, особенно в отношении крестьян, занимавшихся сбором каучука: «Местное население подвергалось жестоким пыткам. Каждый крестьянин был обязан выполнить установленную норму. Если количество собранного каучука оказывалось меньше требуемого, надзиратели избивали людей, пытали, а в некоторых случаях калечили даже их детей. Известны случаи, когда для устрашения отрубали руки их детям».

По его словам, Бельгия колонизировала Конго не за свой счет, а за счет кого-то другого – то есть кредиторов Короля Леопольда II. Это единственный пример в мире: ни одна немецкая, английская или португальская колония не колонизировала территорию за счет кого-то другого. «В 1908 году кредиторы Леопольда решили передать управление независимым государством Конго Бельгии, тем самым погасить оставшиеся долги. Это важно для понимания механизма колонизации Конго. Передача управления независимым государством Конго Бельгии означала передачу управления и руководства, а не активов. Целью Бельгии было погашение долгов за счет труда населения в Африке, особенно в Конго. Эти долги фактически выплачивались четыре раза, поскольку каждый вложенный доллар приносил 4 доллара дохода. Таким образом, колонизация была очень выгодна с экономической точки зрения», – заявил бельгийский журналист.

Он подчеркнул, что подобные преступления оставили глубокий след в исторической памяти конголезского народа, а дискуссии о необходимости официальных извинений и признания вины со стороны Бельгии продолжаются до сих пор.

Со своей стороны, член Конголезской женской группы за мир Южного Киву, правозащитница Садики Ньябисоки Агнес отметила, что патриархальные и традиционные структуры пустили глубокие корни в конголезском обществе: «Это сформировало неравноправные отношения между мужчинами и женщинами. Несмотря на обретение независимости в 1960 году, колониальные принципы долгое время сохранялись в законодательстве». По ее словам, в колониальный период женщины воспринимались не как субъекты права, а как прислуга, рабочая сила, а иногда и как объекты сексуальной эксплуатации. За такого рода нарушения прав человека редко кого наказывали.

В некоторых школах Конго до сих пор подчеркиваются «преимущества» колонизации, заявила со своей стороны основатель и директор Wetsi Art Gallery Энн Ветси Мпома. «Вся система образования и влияние церкви в конечном счете использовались для создания чувства неполноценности и укрепления колонизации. Даже сегодня в некоторых школах по-прежнему подчеркиваются «преимущества» колонизации, тогда как ее отрицательные стороны показываются минимально, а насилие и жестокость режима игнорируются», - сказала она. По ее словам, после того как в 1960 году Конго обрело независимость, министерство, управлявшее колониями Бельгии, внезапно стало Министерством иностранных дел. Весь штат и структура были сохранены. Фактически, никакой работы по деколонизации не проводилось. Несмотря на обретение независимости, гегемонистские нарративы не изменились, а, наоборот, укрепились, школьные учебники не были обновлены. «Ныне – в 2025 году, спустя 65 лет после завершения колонизации, афроязычное население, организации и активисты движения за гражданские права в Бельгии продолжают работать над изменением исторических представлений и преодолением колониальных искажений», - добавила Энн Ветси Мпома.

«Колониализм оставил глубокие травмы, передающиеся из поколения в поколение, у представителей многих стран Африки», - заявил президент Международного университета Кесмондс, профессор, врач, психотерапевт, клинический психолог и эксперт в области образования (Камерун) Атанга Десмонд Фунви. По его словам, последствия колониализма по-прежнему ощущаются на Африканском континенте, в том числе в Конго, где травмы, полученные предками, передаются потомкам на генетическом и психологическом уровне. «Опыт, который наши родители получили в результате пыток, насилия, стрессов и унижений, был запечатлен в их памяти и передался следующим поколениям как генетическая особенность. Эти признаки формируют наше поведение и мышление даже сегодня», - отметил эксперт. Он отметил, что религиозные и культурные различия, укоренившиеся в обществе, усилили психологические травмы и чувство неполноценности среди потомков жертв колониальной эпохи. Одним из путей преодоления колониального наследия является переосмысление собственной истории, развитие образования и сохранение культурной памяти, отметил он: «Мы должны писать о нашей истории, снимать документальные фильмы, передавать знания будущим поколениям. Только так мы сможем понять, кто мы, и восстановить свою идентичность».

Демократическая Республика Конго благодаря своему географическому положению и богатым природным ресурсам является ключевой страной Африки, - сказал учредитель и главный редактор французского новостного портала Musulmans en France Жан-Мишель Брюн. По его словам, именно это и объясняет, почему страна в свое время оказалась под колониальным владычеством. «Возрождение Демократической Республики Конго будет способствовать тому, что вся Африка вступит в новую эру. Там, где колонизация отняла жизнь у жаждущих перемен конголезцев, новое поколение готовится зажечь свет. Пробуждение Конго станет пробуждением всей земли», - подчеркнул Брюн.

«Извинения за колониальное прошлое должны выходить за рамки простого выражения сожаления и становиться частью глубоких структурных изменений», - заявил, в свою очередь, научный сотрудник Центра международных исследований Университета ISCTE (Германия) Аббас Исмаил. По словам исследователя, сегодня важно не ограничиваться декларациями или формальными заявлениями, а переходить к реальным действиям и ответственности: «Извинения действительно важны, так же, как и репарации. Но дело не только в финансовых выплатах, а в моральной ответственности - в признании вины перед народами Демократической Республики Конго, Руанды и других стран, пострадавших от бельгийского колониализма», - подчеркнул Исмаил.

Советник посольства Демократической Республики Конго в Абу-Даби (ОАЭ) Китулу Адуензи подчеркнул, что после признания колониальных преступлений колонизированная страна требует публичных извинений. А после публичных извинений требуется конкретная компенсация. Он подчеркнул, что Конго, Бурунди и Руанда зависимы от Бельгии: «Любой инвестор, желающий инвестировать в Конго, сначала получает информацию от Бельгии. Поскольку Бельгия не признает наш суверенитет, не восстанавливает наше достоинство и не обеспечивает справедливость, эти процессы приобретают сложный характер».

«Эта конференция очень важна. Между Бельгией и колонизированными странами должны быть заключены основанные на справедливости, суверенитете и взаимном уважении реальные соглашения о сотрудничестве. Все существующие соглашения несут на себе следы колониализма. Вместе с тем мы должны обличить колониализм и изменить ситуацию», – отметил К.Адуензи.

Говоря о колониальной политике Бельгии, важно отметить, что эта страна продолжает неоколониальную политику в бывших колониях, в частности контролируя 80% кобальтовых рудников. ООН в своем докладе от 2019 года рекомендует расследовать факты, связанные с ущербом, нанесенным бывшим колониям Бельгии, открыть архивы и выплатить компенсации. В докладе выдвинуто требование репараций в размере 500 млрд евро для Демократической Республики Конго и 36 млрд евро для Бурунди.

К сожалению, совершенные в Африке преступления против человечности до сих пор не получили надлежащей оценки со стороны международного сообщества, что является серьезной несправедливостью.

Азербайджан, играя на глобальном уровне ключевую роль в борьбе против колониализма и неоколониализма, продолжает активно продвигать право народов на деколонизацию, оказывая им поддержку и вынося в международную повестку непреложный факт существования этих форм зависимости. Эта деятельность приобрела большой размах в период успешного председательства в Движении неприсоединения в 2019-2023 годах. В этот же период и была создана БИГ, которая сегодня представляет собой авторитетную международную платформу в глобальном движении за деколонизацию.

В числе достижений БИГ стоит отметить подготовку отчета, недавно включенного в доклад Генерального секретаря ООН «Программа мероприятий по реализации Второго Международного десятилетия лиц африканского происхождения на 2025 год». Примечательно, что Бакинская инициативная группа упоминается в документе как единственная НПО среди глобальных гражданских обществ, действующая в интересах деколонизации и обретения независимости народами, проживающими на малых островах. Это еще раз подтверждает важную роль БИГ в донесении до всего мира голоса народов, оказавшихся под колониальным гнетом.

Кроме того, в качестве вклада во Второе Международное десятилетие лиц африканского происхождения БИГ приняла обращение «Репарации: лицом к лицу с наследием колониализма» и инициировала международную петицию c требованием признания факта колониального угнетения и выплаты репараций. В документе решительно осуждается уклонение бывших колониальных держав от ответственности за исторические преступления, подчеркивается, что репарации – это не только юридическое, но и моральное обязательство, основанное на восстановлении справедливости и человеческого достоинства.

Таким образом, Азербайджан продолжает последовательно продвигать справедливость и равноправие на международной арене, утверждаясь в качестве глобального защитника прав народов и деколонизации. Через Бакинскую инициативную группу страна привлекает внимание мирового сообщества к фактам колониального насилия и добивается признания ответственности, включая моральные и юридические обязательства бывших колониальных держав.

Именно через такие последовательные усилия Азербайджан вносит решающий вклад в восстановление исторической справедливости.

При подготовке материала использованы подготовленные с конференции репортажи и фотографии информагентств Азертадж, Report.