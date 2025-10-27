Когда и на каких условиях может закончиться война в Украине

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

С начала полномасштабной войны в Украине прошло более трёх лет.

Конфликт уже давно вышел за рамки стремительного блицкрига и превратился в затяжную войну на истощение.

Мир с напряжением и сочувствием наблюдает за перманентным разрушением страны, ее инфраструктуры.

За последние семь дней, по словам президента Владимира Зеленского, россияне выпустили по Украине почти 1200 ударных дронов, более 1360 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов. Сегодня всё чаще звучит вопрос: когда и на каких условиях война может закончиться? Сработают ли посреднические усилия США и Трампа?

И хотя никто не может назвать точную дату, эксперты всё увереннее говорят о вероятных сценариях, сроках и условиях, при которых может наступить перемирие или мир.

Война на истощение

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Россия сохраняет потенциал для ведения затяжной кампании и способна «продержаться как минимум ещё три года». Аналитики отмечают, что фронт фактически застыл, а контрнаступательные возможности Украины ограничены.

С другой стороны, Украина продолжает получать военную и финансовую помощь от Запада, что позволяет ей удерживать оборону и наносить удары по российской инфраструктуре. Война перешла в стадию, когда решающим становится не столько успех на поле боя, сколько способность сторон выдерживать экономическое, военное и психологическое давление.

Цена войны и общественные настроения

По данным Kyiv School of Economics (KSE), расходы Украины на оборону в 2026 году могут достичь $73,7 млрд, а госдолг — приблизиться к 100% ВВП.

Chatham House оценивает разрушения украинской инфраструктуры в десятки миллиардов долларов: разрушены дороги, жилые кварталы, школы, больницы.

Однако и Россия несёт колоссальные издержки. Санкции ограничивают доступ к технологиям, растёт зависимость от Китая, а мобилизация наносит удар по экономике и демографии. Как отмечают эксперты Business Insider, Кремль понимает, что затяжная война грозит технологическим и геополитическим отставанием.

Украинское общество по-прежнему демонстрирует высокий уровень стойкости, но в опросах растёт доля тех, кто готов рассматривать переговорное завершение войны даже при ограниченных уступках.

В России, напротив, наблюдается эффект «военной нормализации» — большая часть населения адаптировалась к состоянию войны, хотя усталость постепенно растёт.

Таким образом, война вошла в стадию, когда ни военные, ни экономические, ни политические факторы не дают одной из сторон решающего преимущества. Это открывает пространство для разных сценариев завершения.

Возможные сценарии окончания войны

1. Переговорное урегулирование

Наиболее рациональный вариант — мирное соглашение при посредничестве третьих стран. Оно может включать прекращение огня, сохранение статус-кво на линии фронта, гарантии безопасности и международную помощь в восстановлении.

Если международные усилия и внутренняя готовность сторон совпадут, реалистичный горизонт — конец 2025-2026 года. Однако существует риск, что одна из сторон решит «додавить» оппонента военным путём и переговоры сорвутся.

2. Военный исход

Возможен и вариант решительного перелома, когда побеждает одной из сторон. Для Украины это потребует масштабной мобилизации и увеличения западной поддержки; для России — паралича украинской экономики или политической воли Запада.

Этот сценарий кажется наименее вероятным в краткосрочной перспективе. Эксперты предполагают, что если он вообще реализуется, то, скорее, после 2026–2028 года. Цена подобной победы будет чрезвычайно высокой: человеческие потери, разрушения и риск прямой эскалации с НАТО.

3. Замороженный конфликт

Наиболее реалистичным прогнозом, на наш взгляд, является долгосрочное перемирие без мирного договора.

Боевые действия могут постепенно сойти на нет, а линия фронта — стабилизироваться. Украина и Россия фактически зафиксируют текущее положение, не признавая поражения.

Международное сообщество при этом будет оказывать давление для предотвращения возобновления боёв, но политического решения может не быть ещё долгие годы.

Такой сценарий уже обсуждают аналитики Chatham House и RAND Corporation как наиболее вероятный. Его реализация возможна в период 2025–2027 годов.

4. Внешний или внутренний перелом

Этот сценарий связан с неожиданными событиями: сменой власти в одной из стран, крупным политическим кризисом или вмешательством третьих держав.

Такой поворот трудно прогнозировать, но он способен резко изменить баланс сил.

Например, внутренние протесты в России, смена администрации в США или технологический прорыв Украины могли бы стать катализаторами мира либо, наоборот, новой эскалации.

Факторы, которые определят финал войны

Прежде всего, это военный баланс. Если ни одна сторона не сможет добиться решающего преимущества, вероятность переговоров возрастёт. Несомненно, экономическая устойчивость. При росте долгов и падении энергетики и промышленности обе стороны будут вынуждены искать выход. Важным фактором останется международная поддержка. Уровень помощи Украине и давление санкций на Россию — ключевой фактор динамики. Внутренняя политика становится важнейшим фактором в настрадавшихся социумах. Усталость населения и политическая воля лидеров напрямую влияют на готовность к компромиссу. И, наконец, важнейшую роль сыграют вопросы обеспечения безопасности и статуса территорий. Будет ли Украина нейтральной, войдёт ли в НАТО, какие территории останутся под чьим контролем — эти вопросы станут решающими при заключении мира.

Поводя итоги…

Большинство экспертов сходятся во мнении, что ближайшие годы принесут скорее не победу, а усталость.

Сценарий замороженного конфликта или переговорного урегулирования выглядит наиболее вероятным.

Если дипломатические усилия будут активизированы, 2026 год может стать поворотным моментом, когда начнётся переход от активных боёв к политическому поиску мира.

Тем не менее, даже после прекращения огня Украине и России предстоит решать, как не проиграть мир: восстановить доверие, экономику и безопасность, чтобы конфликт не вернулся под новым видом.

Война в Украине стала проверкой не только военной мощи, но и устойчивости политических систем, международных альянсов и моральной воли обществ.

Полное завершение конфликта потребует либо решающего перелома на фронте, либо компромиссного договора при участии мировых игроков.

Как ни парадоксально, но путь к миру в XXI веке может оказаться не коротким и не героическим, а долгим, сложным и прагматичным, где победой станет не контроль над территорией, а способность вернуть устойчивость и безопасность.