Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Определены вопросы, предлагаемые для вынесения в повестку дня сессии Милли Меджлиса, которая состоится 10 октября.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в повестку дня включены следующие вопросы.

1.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики «30-летие Конституции Азербайджанской Республики (1995-2025)».

2.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об утверждении Внутреннего Устава Милли Меджлиса Азербайджанской Республики».

3.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с выполнением Закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» от 27 декабря 2024 года номер 113-VIIQD.

4.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О безналичных расчетах».

5.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О территориальном устройстве и административно-территориальном делении».

6.Законопроект Азербайджанской Республики «О государственной службе» (первое чтение).

7.Законопроект Азербайджанской Республики «О внутренних войсках Азербайджанской Республики» (первое чтение).

8.Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности» (первое чтение).

9.Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об автомобильном транспорте» (первое чтение).

10.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс об исполнении наказаний Азербайджанской Республики, Закон Азербайджанской Республики «Об адвокатах и адвокатской деятельности» (первое чтение).

11.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об ипотеке» (первое чтение).

12.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

13.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О медицинском страховании» (второе чтение).

14.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе» (второе чтение).