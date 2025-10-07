Азербайджанский парастрелок стал чемпионом Европы

Азербайджанский парастрелок Кямран Зейналов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, проходящем в хорватском городе Осиек, в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, паралимпиец набрал 235,6 очка и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Отметим, что ранее К. Зейналов на чемпионате континента завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров (P6) в составе смешанной команды вместе с Айбениз Бабаевой, а также в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пистолета на дистанции 50 метров.