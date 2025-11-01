 «Нефтчи» разгромил «Кяпаз» со счетом 5:1 | 1news.az | Новости
«Нефтчи» разгромил «Кяпаз» со счетом 5:1

First News Media20:12 - Сегодня
В X туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу "Нефтчи" встретился с "Кяпаз".

В матче, проходившем на Palms Sports Arena, хозяева поля одержали победу со счетом 5:1.

Голы в составе "черно-белых" забили Эмин Махмудов (19-пен), Венсан Абубакар (23), Бассало Самбо (74, 86) и Фредди Варгас (90+1). Среди гостей отличился Садиг Шафиев (77).

В турнирной таблице "Нефтчи" занимает шестое место с 15 очками. "Кяпаз" же с 3 очками находится на последнем, 12-м месте.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Карабах" обыграл "Имишли" со счетом 2:0, а "Зиря" победила "Кярван-Евлах" со счетом 3:2.

Источник: Oxu.Az

